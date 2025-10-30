Уночі РФ використала більше 650 дронів і 50 ракет для ударів по Україні - Зеленський

Фото: ДСНС

Під час атаки у ніч на четвер РФ використала більше 650 дронів і 50 ракет різних типів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"У багатьох наших регіонах тривають аварійні та рятувальні роботи після нічної російської атаки. Складний комбінований удар: понад 650 дронів і більш ніж пів сотні ракет різних типів застосував ворог, зокрема й балістику та аеробалістику. Багато було збито, але, на жаль, є влучання", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Президент зазначив, що відомо про десятки постраждалих, серед них п’ятеро дітей внаслідок удару по Запоріжжю, ще 2 людини загинуло.

Окрім того, у Ладижині поранений семирічний хлопчик.

"Багато також було підлих ударів по енергетиці та звичайному життю в регіонах: Вінниччина, Київщина, Миколаївщина, Черкащина, Полтавщина, Дніпровщина, Чернігівщина, Сумщина, Івано-Франківщина, Львівщина. Всі необхідні служби залучені, потрібно постаратися максимально оперативно відновити енерго- та водопостачання всюди, де воно зараз відсутнє", - зазначив президент.

Він наголосив, що Україна розраховує на санкції і тиск на РФ від США, Європи та країн G7.

"Потрібні нові кроки в тиску: на російську нафтогазову промисловість та фінанси, вторинні санкції на тих, хто цю війну спонсорує", - повідомив глава держави.