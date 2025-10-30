Інтерфакс-Україна
08:52 30.10.2025

Сили безпілотних систем уразили за добу 978 ворожих цілей

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 978 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС у Телеграм-каналі станом на ранок четверга.

Згідно із повідомленням серед уражених цілей: 325 одиниць особового складу, з яких 192 – ліквідовано; 36 точок вильоту пілотів БпЛА; 15 артилерійських систем; 2 бронемашини; 3 танки; 23 одиниці автомобільної техніки; 20 мотоциклів; 70 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж жовтня (01–29.10) знищено/уражено 24874 цілі, з них 7456 – особовий склад противника", - повідомили СБС.

 

