Інтерфакс-Україна
Події
17:19 29.10.2025

На Одещині ДБР затримало колишнього чиновника військової адміністрації, який продавав "бронь" ухилянтам

1 хв читати
На Одещині ДБР затримало колишнього чиновника військової адміністрації, який продавав "бронь" ухилянтам

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили експосадовця військової райдержадміністрації на Одещині, який налагодив оборудку з фіктивним бронюванням військовозобов’язаних.

"Фігурант, який обіймав посаду завідувача сектору мобілізаційної роботи в одній з районних державних військових адміністрацій в Одеській області, налагодив дві схеми заробітку на ухилянтах", - повідомляє ДБР в телеграм-каналі в середу.

В повідомленні уточнюється, що першу його оборудку з переправленням чоловіків, які підлягають мобілізації за кордон, ДБР викрило раніше.

"Тоді, зрозумівши що "бізнесу" кінець, посадовець запропонував правоохоронцям добровільно здати поплічників. Поки фігурант активно "сприяв" слідству, він паралельно організував іншу оборудку", - зазначають в Бюро.

За оперативними даними, він пропонував військовозобов’язаним за $16 тис. зняти їх з розшуку та влаштовувати на об’єкт критичної інфраструктури.

Правоохоронці затримали експосадовця під час отримання чергового траншу.

Теги: #одещина #викриття #дбр

