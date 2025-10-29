Путін намагається налякати світ ядерною зброєю, яку РФ не зможе застосувати – ЦПД

РФ не здатна використати власну ядерну зброю попри погрози Володимира Путіна, переконаний керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко.

"Санкції Трампа настільки прижали путіну причинне місце, що він почав згадувати назви всіх російських і радянських ракет, в намаганні налякати світ ядеркою, яку РФ не зможе застосувати. Але ж головне - у випадку нападу на Захід, Москва буде стерта з лиця землі. І наполеонівське минуле росіянам теж не світить", - написав Коваленко в Телеграм у середу.

При цьому він висловив переконання, що санкції проти РФ лише будуть посилені, якщо керівництво РФ не припинить вогонь по Україні, "і удари по російській інфраструктурі теж".

Раніше в середу Путін під час відвідування російського центрального військового клінічного госпіталю заявив, що на бойовому чергуванні в РФ скоро з'явиться міжконтинентальна балістична ракета "Сармат". Також повідомив про проведені у вівторок випробування підводного безпілотного човна "Посейдон" з ядерною енергетичною установкою і розповів про ядерний реактор ракети "Буревісник", який, за його словами, запускається протягом хвилини. За його словами, цю розробку можна буде застосовувати і в народному господарстві. Путін переконував, що відповідні озброєння не мають аналогів у світі.

Перед тим міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив в інтерв'ю, що у разі нападу на територію Бельгії Москва буде "стерта з поверхні землі".