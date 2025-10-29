Інтерфакс-Україна
Події
15:24 29.10.2025

Клименко вважає ситуацію навколо Куп'янська стабілізованою

1 хв читати
Клименко вважає ситуацію навколо Куп'янська стабілізованою

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко вважає ситуацію навколо Куп'янська (Харківська обл) стабілізованою.

"Я можу сказати, в даному випадку ми можемо вірити заявам Генерального штабу України. Наших багато підрозділів працює навколо Куп'янська. На сьогоднішній день, я вважаю, що ситуація стабілізована", - сказав Клименко на брифінгу у Харкові в середу, коментуючи заяву президента РФ Володимира Путіна про оточення Куп'янська російськими військами.

"Надіюсь, що наші Сили безпеки та оборони зможуть все зробити для того, щоб Куп'янськ не був захоплений ворогом", - додав Клименко.

Теги: #купянськ #клименко

