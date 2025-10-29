Сухо і доволі тепло буде на переважній території України у четвер

У четвер, 30 жовтня, на переважній території України буде сухо, лише на крайньому заході вдень невеликий дощ, вітер південний, 7-12 м/с, вночі в Карпатах, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с, повідомив Укргідрометцентр.

Температура вночі 2-7° тепла; вдень 11-16°, на півдні країни до 18°; у Карпатах вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла.

У Києві 30 жовтня - без опадів, вітер південний, 7-12 м/с, температура вночі 3-5° тепла, вдень 13-15°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 30 жовтня найтепліша температура вдень була 20,6 в 2023р., найнижча вночі 16,7 морозу в 1920р.

У п’ятницю, 31 жовтня, вночі в західних, північних, вдень на сході та північному сході країни невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, у більшості західних, вдень і північних областей місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-10° тепла, вдень 11-16°, у північній частині 9-14°, на півдні країни 15-20°; у Карпатах вночі 0-2° тепла, вдень 2-7°.

У Києві 31 жовтня вночі невеликий дощ, вдень без опадів, вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 10-12°.