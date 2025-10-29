Під ворожим обстрілом 18 населених пунктів Запорізької області, двоє постраждалих

Російські війська за добу здійснили більше 600 обстрілів по 18 населених пунктах Запорізької області, постраждала двоє людей, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 627 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області. Двоє чоловіків отримали поранення внаслідок ворожої атаки на Запорізькій район", - сказано в повідомленні.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 9 авіаційних ударів по Соколівці, Оріхову, Залізничному, Рівнопіллю, Успенівці, Білогірʼю, Малинівці та Новоуспенівському, а 397 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Червонодніпровку, Приморське, Степове, Гуляйполе, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

Також 3 обстріли з РСЗВ накрили Новоданилівку, Щербаки, Новомиколаївку, а 218 артилерійських ударів завдано по території Приморського, Степового, Гуляйполя, Новоданилівки, Преображенки, Малої Токмачки та Чарівного.

Крім того, надійшло 45 повідомлень про пошкодження житла, господарчих будівель та автомобілів.