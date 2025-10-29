У Костянтинівці збили ворожий FPV-дрон над церквою, який атакував знімальну групу – 24 ОМБр

У Костянтинівці на Донеччині збили ворожий FPV-дрон над церквою, який атакував іноземну знімальну групу під час фіксування руйнування Свято-Успенського храму, повідомляє пресслужба 24 бригади ім. короля Данила.

"Костянтинівка. Офіцер відділення комунікації 24 бригади збив російський FPV-дрон над церквою!", - сказано в повідомленні.

Як повідомляється, інцидент стався під час супроводження журналістки нідерландського видання Het Nederlands Dagblad. Репортерка фіксувала руйнування Свято-Успенського храму внаслідок обстрілу окупантів.

"У цей час ворожий FPV намагався атакувати знімальну групу. Офіцер відділення комунікації 24 бригади Олег Петрасюк вчасно помітив дрон противника та поцілив його з автомата. Це зберегло життя побратимів та журналістки", - пояснили в пресслужбі.

Джерело: https://www.facebook.com/reel/1719923078963910