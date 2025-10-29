Інтерфакс-Україна
Події
01:53 29.10.2025

У Костянтинівці збили ворожий FPV-дрон над церквою, який атакував знімальну групу – 24 ОМБр

1 хв читати

У Костянтинівці на Донеччині збили ворожий FPV-дрон над церквою, який атакував іноземну знімальну групу під час фіксування руйнування Свято-Успенського храму, повідомляє пресслужба 24 бригади ім. короля Данила.

"Костянтинівка. Офіцер відділення комунікації 24 бригади збив російський FPV-дрон над церквою!", - сказано в повідомленні.

Як повідомляється, інцидент стався під час супроводження журналістки нідерландського видання Het Nederlands Dagblad. Репортерка фіксувала руйнування Свято-Успенського храму внаслідок обстрілу окупантів.

"У цей час ворожий FPV намагався атакувати знімальну групу. Офіцер відділення комунікації 24 бригади Олег Петрасюк вчасно помітив дрон противника та поцілив його з автомата. Це зберегло життя побратимів та журналістки", - пояснили в пресслужбі.

Джерело: https://www.facebook.com/reel/1719923078963910

Теги: #fpv #донецька #збиття

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:12 28.10.2025
Ворог атакував 38 ударними БпЛА, збито 26 , зафіксовано влучання 12 дронів – ПС ЗСУ

Ворог атакував 38 ударними БпЛА, збито 26 , зафіксовано влучання 12 дронів – ПС ЗСУ

18:01 25.10.2025
П'ятеро людей отримали гостру реакцію на стрес внаслідок ворожого удару по Харкову

П'ятеро людей отримали гостру реакцію на стрес внаслідок ворожого удару по Харкову

21:57 20.10.2025
Участь у дебютних змаганнях Всеукраїнської Ліги FPV-перегонів взяли 80 команд із 50 закладів освіти

Участь у дебютних змаганнях Всеукраїнської Ліги FPV-перегонів взяли 80 команд із 50 закладів освіти

21:44 20.10.2025
Участь у дебютних змаганнях Всеукраїнської Ліги FPV-перегонів взяли 80 команд із 50 закладів освіти

Участь у дебютних змаганнях Всеукраїнської Ліги FPV-перегонів взяли 80 команд із 50 закладів освіти

14:21 17.10.2025
ВМС ЗСУ підтвердило збиття росіянами власного винищувача в Криму

ВМС ЗСУ підтвердило збиття росіянами власного винищувача в Криму

12:47 17.10.2025
Росіяни ймовірно збили власний літак під час атаки дронів на Крим – ВМС ЗСУ

Росіяни ймовірно збили власний літак під час атаки дронів на Крим – ВМС ЗСУ

04:56 15.10.2025
Оборонні відомства держав НАТО домовляються про спрощення збивання російських літаків – ЗМІ

Оборонні відомства держав НАТО домовляються про спрощення збивання російських літаків – ЗМІ

09:37 13.10.2025
Екстрені відключення е/е застосовані у Дніпропетровській та Донецькій областях - ДТЕК

Екстрені відключення е/е застосовані у Дніпропетровській та Донецькій областях - ДТЕК

09:24 12.10.2025
Захисники України в ніч на 12 жовтня знищили або подавили 103 з 119 засобів повітряного нападу росіян

Захисники України в ніч на 12 жовтня знищили або подавили 103 з 119 засобів повітряного нападу росіян

08:29 12.10.2025
Ворожі обстріли призвели до перебоїв з енергопостачанням у Донецькій області

Ворожі обстріли призвели до перебоїв з енергопостачанням у Донецькій області

ВАЖЛИВЕ

Глава МЗС Нідерландів у Києві оголосив про виділення EUR 9 млн євро на проєкт щодо правосуддя і EUR 1 млн євро - на підтримку реформи БЕБ

"Укренерго" залишили на середу обмеження е/е населенню з 8:0" до 22:00, промисловості - на ранкову годину більше

Україна офіційно розпочала опалювальний сезон – Свириденко

Зеленський доручив опрацювати конкретні суспільні потреби, на які мають спрямовуватись кошти від заморожених російських активів – нарада з урядовцями

Програму контрольованого експорту зброї треба запустити вже наступного місяця – Зеленський на нараді з урядовцями

ОСТАННЄ

Понад 135 бойових зіткнень за добу на фронті – Генштаб

ЦВК зареєструвала Слинька нардепом від "Слуги народу"

У Чугуєві зафіксовано 6 влучань російських БпЛА, почалася пожежа

Єрмак: сподіваємось, що візит Трампа в Азію сприятиме значному прогресу у зміні позиції Китаю щодо РФ

Поліція повідомила про підозру ексмеру Одеси Труханову - ЗМІ

Посол США в НАТО: Трамп запровадить нові санкції проти РФ, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів

Під завалами у багатоповерховому будинку у Хмельницькому може знаходитись жінка, ведуться пошукові роботи

Глава МЗС Нідерландів у Києві оголосив про виділення EUR 9 млн євро на проєкт щодо правосуддя і EUR 1 млн євро - на підтримку реформи БЕБ

Зеленський та спікер Сеймасу Литви обговорили безпекові питання, зокрема можливості спільного виробництва зброї

Зеленський зідзвонився зі Стуббом, обговорили поточну ситуацію

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА