Єрмак: сподіваємось, що візит Трампа в Азію сприятиме значному прогресу у зміні позиції Китаю щодо РФ

Фото: сайт Президента України

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час зустрічі з тимчасово повіреною у справах США Джулі Девіс висловив сподівання, що візит президента США Дональда Трампа в Азію сприятиме значному прогресу у зміні позиції Китаю щодо РФ.

"Ми стежимо за азійським туром @POTUS та високо оцінюємо його видатні лідерські якості як миротворця. Сподіваємося, що це сприятиме значному прогресу у зміні позиції Китаю щодо держави-агресора", - написав він в соцмережі Х.

Єрмак зазначив, що обговорив з тимчасово повіреною у справах послом Джулі Девіс результати нещодавнього візиту президента України Володимира Зеленського до США та життєво важливу роль Сполучених Штатів у забезпеченні справедливого та міцного миру для України.

Єрмак висловив вдячність зусиллям Трампа та США щодо зміцнення української оборони та посилення санкцій проти Росії. Також висловив подяку першій леді США Меланії Трамп за допомогу у поверненні депортованих українських дітей.