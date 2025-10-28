Посол США в НАТО: Трамп запровадить нові санкції проти РФ, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів
Президент США Дональд Трамп запровадить нові санкції проти РФ, які змусять Володимира Путіна піти на переговори для завершення війни в Україні, повідомляє Bloomberg з цитуванням посла США в НАТО Метью Вітакера.
"Ми запровадили ці санкції. Ми плануємо їх дотримуватися", - наголосив він.
Міністерство фінансів США минулого тижня запровадило санкції проти російських нафтових гігантів "Роснефть" та "Лукойл". Це був перший великий пакет фінансових санкцій проти Росії з моменту вступу Трампа на посаду.
"Це, можливо, стане тим, що спонукає президента Путіна сісти за стіл переговорів і припинити цю війну, і принаймні укласти припинення вогню, щоб ми могли домовитися про остаточне вирішення", – сказав він.
"У президента Трампа всі карти в руках, це лише одна з них. Є ще багато інших", - резюмував посол США.