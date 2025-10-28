Інтерфакс-Україна
Події
21:27 28.10.2025

Посол США в НАТО: Трамп запровадить нові санкції проти РФ, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів

1 хв читати
Посол США в НАТО: Трамп запровадить нові санкції проти РФ, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів
Фото: https://www.facebook.com/

Президент США Дональд Трамп запровадить нові санкції проти РФ, які змусять Володимира Путіна піти на переговори для завершення війни в Україні, повідомляє Bloomberg з цитуванням посла США в НАТО Метью Вітакера.

"Ми запровадили ці санкції. Ми плануємо їх дотримуватися", - наголосив він.

Міністерство фінансів США минулого тижня запровадило санкції проти російських нафтових гігантів "Роснефть" та "Лукойл". Це був перший великий пакет фінансових санкцій проти Росії з моменту вступу Трампа на посаду.

"Це, можливо, стане тим, що спонукає президента Путіна сісти за стіл переговорів і припинити цю війну, і принаймні укласти припинення вогню, щоб ми могли домовитися про остаточне вирішення", – сказав він.

"У президента Трампа всі карти в руках, це лише одна з них. Є ще багато інших", - резюмував посол США.

 

Теги: #нато #санкції #посол #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:39 28.10.2025
Шмигаль обговорив з представниками НАТО подальші євроінтеграційні реформи та ініціативу PURL

Шмигаль обговорив з представниками НАТО подальші євроінтеграційні реформи та ініціативу PURL

03:17 28.10.2025
Перспективи України після запровадження санкцій проти російської нафти покращуються - Стармер

Перспективи України після запровадження санкцій проти російської нафти покращуються - Стармер

02:49 28.10.2025
Незалежна Комісія з прав людини представила ООН докази систематичного цілеспрямованого вбивства цивільних військовими РФ

Незалежна Комісія з прав людини представила ООН докази систематичного цілеспрямованого вбивства цивільних військовими РФ

23:43 27.10.2025
Українська дипломатія успішно забезпечує ізоляцію РФ на міжнародній арені - Сибіга

Українська дипломатія успішно забезпечує ізоляцію РФ на міжнародній арені - Сибіга

23:14 27.10.2025
США надають Німеччині відстрочку у застосуванні санкцій проти дочірнього підприємства компанії "Роснефть" - ЗМІ

США надають Німеччині відстрочку у застосуванні санкцій проти дочірнього підприємства компанії "Роснефть" - ЗМІ

21:03 27.10.2025
ЛУКОЙЛ оголосив про намір продати міжнародні активи через санкції

ЛУКОЙЛ оголосив про намір продати міжнародні активи через санкції

13:02 27.10.2025
Кінцевою гарантією безпеки для України є повноправне членство в НАТО - глава МЗС Естонії

Кінцевою гарантією безпеки для України є повноправне членство в НАТО - глава МЗС Естонії

09:02 27.10.2025
ВПК Росії вперше за три роки увійшов у спад – ЦПД

ВПК Росії вперше за три роки увійшов у спад – ЦПД

07:46 27.10.2025
США очікують від Угорщини відмови від нафти РФ і закликають Китай тиснути на Москву – посол США при НАТО

США очікують від Угорщини відмови від нафти РФ і закликають Китай тиснути на Москву – посол США при НАТО

06:30 25.10.2025
США запровадили санкції проти президента Колумбії через підозри у наркоторгівлі, той заперечує звинувачення

США запровадили санкції проти президента Колумбії через підозри у наркоторгівлі, той заперечує звинувачення

ВАЖЛИВЕ

Глава МЗС Нідерландів у Києві оголосив про виділення EUR 9 млн євро на проєкт щодо правосуддя і EUR 1 млн євро - на підтримку реформи БЕБ

"Укренерго" залишили на середу обмеження е/е населенню з 8:0" до 22:00, промисловості - на ранкову годину більше

Україна офіційно розпочала опалювальний сезон – Свириденко

Зеленський доручив опрацювати конкретні суспільні потреби, на які мають спрямовуватись кошти від заморожених російських активів – нарада з урядовцями

Програму контрольованого експорту зброї треба запустити вже наступного місяця – Зеленський на нараді з урядовцями

ОСТАННЄ

Під завалами у багатоповерховому будинку у Хмельницькому може знаходитись жінка, ведуться пошукові роботи

Глава МЗС Нідерландів у Києві оголосив про виділення EUR 9 млн євро на проєкт щодо правосуддя і EUR 1 млн євро - на підтримку реформи БЕБ

Зеленський та спікер Сеймасу Литви обговорили безпекові питання, зокрема можливості спільного виробництва зброї

Зеленський зідзвонився зі Стуббом, обговорили поточну ситуацію

США закликали Ізраїль не вживати радикальних заходів після звинувачень на адресу ХАМАС у порушенні перемир'я

Російські БпЛА атакували Чугуїв, пошкоджено цивільне підприємство

Шатдаун у США: Демократи в 13-те заблокували бюджетну резолюцію

"Укренерго" залишили на середу обмеження е/е населенню з 8:0" до 22:00, промисловості - на ранкову годину більше

Шмигаль: Ключовий пріоритет Міноборони на наступні 100 днів – збільшення виробництва української зброї

Зеленський відзначив державними нагородами енергетиків, які відновлюють електропостачання після російських обстрілів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА