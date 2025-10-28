Посол США в НАТО: Трамп запровадить нові санкції проти РФ, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів

Фото: https://www.facebook.com/

Президент США Дональд Трамп запровадить нові санкції проти РФ, які змусять Володимира Путіна піти на переговори для завершення війни в Україні, повідомляє Bloomberg з цитуванням посла США в НАТО Метью Вітакера.

"Ми запровадили ці санкції. Ми плануємо їх дотримуватися", - наголосив він.

Міністерство фінансів США минулого тижня запровадило санкції проти російських нафтових гігантів "Роснефть" та "Лукойл". Це був перший великий пакет фінансових санкцій проти Росії з моменту вступу Трампа на посаду.

"Це, можливо, стане тим, що спонукає президента Путіна сісти за стіл переговорів і припинити цю війну, і принаймні укласти припинення вогню, щоб ми могли домовитися про остаточне вирішення", – сказав він.

"У президента Трампа всі карти в руках, це лише одна з них. Є ще багато інших", - резюмував посол США.