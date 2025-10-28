Інтерфакс-Україна
Події
20:36 28.10.2025

Зеленський та спікер Сеймасу Литви обговорили безпекові питання, зокрема можливості спільного виробництва зброї

2 хв читати

Президент України Володимир Зеленський та спікер Сеймасу Литви Юозас Олєкас, що перебуває з першим на цій посаді візитом у Києві, обговорили реалізацію ініціатив PURL і SAFE та можливості спільного виробництва зброї.

"Провів зустріч зі Спікером Сеймасу Литви Юозасом Олєкасом, який відвідує Україну з першим візитом на цій посаді. Обговорили реалізацію ініціатив PURL і SAFE, можливості спільного виробництва зброї та європейську інтеграцію України", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок увечері.

За його словами, окремо торкнулися необхідності посилення санкційного тиску на Росію та підготовки 20-го пакету санкцій Євросоюзу. "Потрібні нові обмеження проти банківського сектору, тіньового флоту та російських пропагандистів", - наголосив український лідер.

"Ми вдячні за військову підтримку – 0,25% вашого бюджету. Ви дали сигнал деяким іншим країнам, які почали думати над тим, щоб посилити Україну, використовуючи відсотки від ВВП та оборонного бюджету. Це важливо. Ми також вдячні, що можемо розраховувати на вашу підтримку наступного року", – наголосив Зеленський, висловлювання якого наводить пресслужба Офісу президента на сайті.

Повідомляється, що особлива увага була зосереджена на підтримці європейської інтеграції України, зокрема відкриттю першого переговорного кластера.

Своєю чергою, спікер Сеймасу Литви наголосив на продовженні підтримки України. Він зазначив, що планує взяти участь у парламентському саміті міжнародної Кримської платформи, який відбудеться в листопаді у Стокгольмі. "Ми виступаємо за посилення санкцій проти Росії, підтримку України – військову, економічну, політичну. Звичайно, ми це підтверджуємо й у наших міжнародних переговорах", – зазначив Олєкас.

Президент і Спікер Сеймасу Литви також говорили про дипломатичну роботу. Юозас Олєкас наголосив на важливості надійного й тривалого миру для України.

 

 

Теги: #сейм #литва #зеленський

