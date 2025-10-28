Інтерфакс-Україна
18:34 28.10.2025

Понад 22 тис киян отримали матеріальну допомогу за пошкоджене житло через збройну агресію РФ

З початку повномасштабної війни Росії проти України матеріальну підтримку отримали понад 22 тисячі киян, які опинилися у складних життєвих обставинах через руйнування або пошкодження житла, повідомила заступниця голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

"Інтенсивність обстрілів столиці доволі висока, і, на жаль, кожна атака може залишити людей без даху над головою. Міська влада підтримує кожного, хто постраждав. Допомога на відновлення житла чи тимчасове проживання має на меті повернути людям відчуття мінімальної стабільності", – зазначила Хонда, висловлювання якої наводить пресслужба КМДА на сайті у вівторок.

Зазначається, що виплати здійснюються в межах міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам". Загальний обсяг виплат у межах програми становить понад 260 млн грн.

За словами Хонди, з 2022 року 20 490 осіб отримали одноразову допомогу в розмірі 10 тис. грн. Ще 1 009 осіб отримали 40 тис грн на термінове тимчасове відселення через руйнування чи пошкодження житла. Окрім того, 584 мешканці столиці отримують щомісячну допомогу в розмірі 20 тис грн, оскільки не можуть тривалий час проживати у зруйнованому або пошкодженому будинку. Зазначається, що програма "Турбота. Назустріч киянам" передбачає не лише фінансову підтримку, а й оперативне реагування на потреби мешканців, які зазнали втрат через війну.

"За кожною виплатою стоїть людська історія – зруйнований дім, втрачені речі, пережитий страх. Тому важливо, щоб допомога була не лише фінансовою. Наші фахівці з районних управлінь соціальної та ветеранської політики виїжджають на місця влучань, підтримують і консультують людей, допомагають оформити заяви на отримання матеріальної допомоги", – сказала Хонда.

Щоб отримати матеріальну допомогу, потрібно підготувати пакет документів, ознайомитись із яким можна за посиланням: https://minio.kyivcity.gov.ua/kyivcity/sites/26/2025/06/26/Nakaz_264.pdf.

Зокрема, заяви на отримання грошової компенсації у розмірі 20 тис грн подаються через Центри надання адміністративних послуг м. Києва.

Заяви на виплату 10 тис грн та 40 тис грн приймають районні державні адміністрації.

