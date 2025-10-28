Зеленський доручив забезпечити невідкладно 100% фінансування для імпорту газу, вже є 70% - нарада з урядовцями

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський в ході наради з урядовцями щодо результатів уряду України за сто днів роботи, а також ключових завдань на наступні сто днів, доручив забезпечити необхідне для імпорту газу фінансування.

"Доручив забезпечити невідкладно 100% фінансування для імпорту газу – вже є 70%, і розуміємо, як акумулювати необхідну суму. Міністри закордонних справ та енергетики мають забезпечити повну реалізацію наших домовленостей з Німеччиною, Норвегією, Італією, Нідерландами та Єврокомісією щодо фінансування та постачання необхідного обладнання для генерації електрики", - написав Зеленський в телеграм-каналі.