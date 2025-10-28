Більшість ветеранів назвали родину ключем до успішної реінтеграції – опитування

Більше половини опитаних ветеранів (55%) назвали родину ключем до успішної реінтеграції, свідчать результати дослідження, проведеного Програмою реінтеграції та реабілітації ветеранів IREX спільно з Info Sapiens.

"Досвід повернення до цивільного життя більшість ветеранів та ветеранок вважають складним. Але головним чинником, який сприяє поверненню, є саме возз’єднання з родиною. Таку думку висловили 55% ветеранів і 49% військовослужбовців", – наголосив радник з питань ветеранів IREX Костянтин Татаркін.

При цьому зазначається, що 63% ветеранів і 69% військовослужбовців ніколи не зверталися по психологічну допомогу. Проте запит на такі послуги серед ветеранів формується, а з віком навіть зростає. Найбільш відкриті до психологічної допомоги ветерани з інвалідністю: 38% хотіли б отримати безплатну психологічну підтримку.

Також відзначається, що у порівнянні з 2020 роком ветерани сьогодні повідомляють про гірший стан ментального здоров’я та більші труднощі з адаптацією до цивільного життя.

"У 2020 році 62% оцінювали своє ментальне здоров’я як хороше, нині — лише 37%, у 2020 році 56% ветеранів повідомляли, що їм складно повертатися до цивільного життя, а у 2025 році таких 65%", – розповіла керівниця Програми реінтеграції ветеранів Яна Войтовська.

Зазначається, що близько 30% ветеранів не знають про свої права на доступні їм послуги з працевлаштування, відкриття бізнесу, матеріальної підтримки та соціальних гарантій. Ті, хто скористався такими послугами, загалом задоволені їхньою якістю. Головним бар’єром залишається надмірна бюрократія.

Майже половина ветеранів не стикаються з серйозними труднощами при працевлаштуванні. Однак серед тих, хто таки мав труднощі, понад третина зіштовхувались з нестачею навичок (28%) або досвіду (26%), фізичними обмеженнями у зв’язку з пораненнями (30%) та упередженим ставленням роботодавців (29%).

"Ще один важливий фактор, який вказує на важливості участі родини та близьких задля успішної реінтеграції: переважна більшість ветеранів знаходять роботу через особисті контакти, а не через конкурсний відбір або служби зайнятості: 36% – через родичів, 46% – через знайомих, зокрема з військової служби", - зазначається у звіті за результатами дослідження.

Дослідження проводилось у січні та липні 2025 року методом CAWI (Computer Assisted Web Interview). Респондентами стали як ветерани, демобілізовані після 2022 року, так і діючі військовослужбовці, відібрані через ветеранські організації, реабілітаційні центри, місця скупчення ветеранів в усіх областях України. Всього було проведене 868 інтерв’ю (258 військових і 610 ветеранів, демобілізованих з 2022 р.).