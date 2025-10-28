Інтерфакс-Україна
Події
13:30 28.10.2025

Єврокомісія пропонує державам ЄС дати "зелене світло" переговорам з Україною в компоненті GOVSATCOM

2 хв читати

Європейська комісія запропонувала державам-членам Європейського союзу ухвалити рішення щодо початку переговорів з Україною з метою подальшої участі Києва в компоненті Урядового супутникового зв'язку (GOVSATCOM) Космічної програми Європейського Союзу та Програмі безпечного зв'язку Союзу.

Про відповідне рішення Європейської комісії у вівторок повідомляє пресслужба інституції.

"GOVSATCOM розроблений для забезпечення безпечних та стійких можливостей супутникового зв'язку шляхом об'єднання та спільного використання існуючих супутникових ресурсів держав-членів та приватних операторів. Посилення співпраці в компоненті GOVSATCOM є наступним кроком у просуванні участі України в Космічній програмі ЄС", - йдеться у пресрелізі.

В Єврокомісії нагадали, що перший крок було зроблено у квітні 2025 року, коли ЄС та Україна підписали угоду про участь України в компонентах Copernicus, космічних погодних явищ та навколоземних об'єктів Космічної програми ЄС.

Як відомо, Ця ініціатива доповнює ширші інвестиції ЄС у суверенні космічні можливості, включаючи IRIS², який буде розгорнуто до 2030 року для забезпечення безпечного та стійкого зв'язку по всій Європі та за її межами. Вона також відповідає постійній підтримці ЄС України за допомогою таких інструментів, як SAFE.

Майбутня угода між Україною та ЄС посилить стійкість інфраструктури зв'язку ЄС, забезпечивши додаткові потужності безпечного зв'язку в стратегічно важливому регіоні. "Переговори знаменують собою ще один крок у поглибленні партнерства між ЄС та Україною у сферах, що є важливими для безпеки та стабільності Європи",- наголосили в Єврокомісії.

В пресрелізі також зазначено, що участь України буде підтверджено після укладення міжнародної угоди відповідно до статті 218 Договору про функціонування Європейського Союзу (ДФЄС).

Коментуючи рішення Єврокомісії, комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс сказав: "Участь України посилить безпечні космічні можливості Європи у критичний момент. Це вирішальний крок до сильнішої, більш об’єднаної Європи, яка може захистити своїх громадян на землі та в космосі".

Теги: #переговори #govsatcom #єврокомісія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:53 27.10.2025
Єврокомісія: Фокус у питанні фінпідтримки України на 2026-2027 – на росактивах

Єврокомісія: Фокус у питанні фінпідтримки України на 2026-2027 – на росактивах

00:17 27.10.2025
Держдеп США не погодився з оцінкою ЦРУ щодо готовності Путіна до переговорів про мир в Україні – ЗМІ

Держдеп США не погодився з оцінкою ЦРУ щодо готовності Путіна до переговорів про мир в Україні – ЗМІ

13:09 26.10.2025
Белград готовий надати майданчик для можливих мирних переговорів між Україною та Росією - ЗМІ

Белград готовий надати майданчик для можливих мирних переговорів між Україною та Росією - ЗМІ

15:57 24.10.2025
Спецпредставник Путіна Дмітрієв прилетів на переговори до США – ЗМІ

Спецпредставник Путіна Дмітрієв прилетів на переговори до США – ЗМІ

15:02 24.10.2025
Єврокомісія звинуватила Meta і TikTok у порушенні закону про цифрові послуги

Єврокомісія звинуватила Meta і TikTok у порушенні закону про цифрові послуги

22:55 23.10.2025
Українська делегація провела низку двосторонніх зустрічей у Брюсселі в рамках Європейської ради

Українська делегація провела низку двосторонніх зустрічей у Брюсселі в рамках Європейської ради

20:58 23.10.2025
Білий дім підтвердив переговори Трампа з Сі Цзіньпіном 30 жовтня

Білий дім підтвердив переговори Трампа з Сі Цзіньпіном 30 жовтня

08:34 23.10.2025
Рютте: Війна має зупинитися на поточних позиціях, необхідно тиснути на Росію для переговорів

Рютте: Війна має зупинитися на поточних позиціях, необхідно тиснути на Росію для переговорів

01:23 23.10.2025
Трамп вважає, що Путін зараз готовий до переговорів

Трамп вважає, що Путін зараз готовий до переговорів

23:30 21.10.2025
Путін повинен відчути дедалі вищу ціну свого бажання продовжувати війну – Грем

Путін повинен відчути дедалі вищу ціну свого бажання продовжувати війну – Грем

ВАЖЛИВЕ

Житловий фонд Києва почнуть підключати до тепла 29 жовтня протягом 7 днів – мер

Офіційно опалення має бути з 28 жовтня - Зеленський

Електроенергію населенню у вівторок відключатимуть в окремих регіонах з 8:00 до 22:00, промисловості - з 7:00 до 22:00

У Покровську тривають бої - Зеленський

Єврокомісія: Фокус у питанні фінпідтримки України на 2026-2027 – на росактивах

ОСТАННЄ

У Верховній Раді зареєстровано законопроект про "реєстр дропів"

Страхування воєнних ризиків в Україні: що потрібно знати бізнесу - адвокат ЮФ "Ілляшев та Партнери

Ткаченко: КМДА зриває план розгортання системи мобільних укриттів

Більшість ветеранів назвали родину ключем до успішної реінтеграції – опитування

Раді рекомендують ухвалити у першому читанні законопроєкт про загальнонаціональну хвилину мовчання

Житловий фонд Києва почнуть підключати до тепла 29 жовтня протягом 7 днів – мер

Польща передала Україні майже 30 тис упаковок антибіотиків для дітей

Росіяни провели в окупованій частині Запорізької області форум "новоросія" для "укріплення загальноросійської ідентичності" – ЦПД

Троє репортерів Welt дістали поранень через атаку російського БпЛА – ЗМІ

ЗСУ відкинули противника у Покровському районі, у ворога є успіхи на Донеччині та Харківщині - DeepState

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА