Понад 50 спецгруп Нацполіції та ДСНС проводять евакуацію з небезпечних територій у 6 областях України – МВС

Фото: https://mvs.gov.ua

Понад пів сотні спеціальних груп Національної поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) проводять евакуацію з небезпечних територій у шести областях України, повідомив у понеділок під час брифінгу щодо стану евакуації з прифронтових регіонів заступник міністра внутрішніх справ України Олексій Сергєєв.

У брифінгу для преси взяли участь заступник міністра внутрішніх справ України Олексій Сергєєв, перший заступник голови ДСНС Віталій Миронюк, заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Рябикін та заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України Тетяна Кірієнко.

Під час брифінгу Сергєєв повідомив, що наразі евакуаційні заходи населення тривають в шести областях України (Донецькій, Харківській, Сумській, Херсонській, Дніпропетровській, Чернігівській).

"До цього процесу залучені 24 спеціальні евакуаційні групи Національної поліції України "Білий янгол" та 29 груп ДСНС "Фенікс"... До складу евакуаційних груп "Білий янгол" на цей час входять 153 поліцейських, які відповідно підготовлені до роботи у надскладних умовах (навчені надавати медичну та психологічну допомогу, добре орієнтуються на місцевості, взаємодіють з органами місцевого самоврядування, іншими оперативними службами, волонтерами)", - цитують у вівторок Серєєва на сайті МВС.

За його словами, групи забезпечені бронеавтомобілями, медикаментами та матеріалами для надання першої медичної допомоги, засобами зв’язку, системами РЕБ, іншим необхідним інвентарем для перевезення людей в умовах щільних обстрілів.

"Під час евакуації групи "Білий янгол" надали медичну допомогу 644 особам, 672 особи ними були вивезені до закладів охорони здоров’я із районів, куди не виїжджають бригади швидкої допомоги. Поліцейські групи "Білий янгол" також доставляють у небезпечні регіони гуманітарну допомогу. Наразі доставлено 1,2 тони медикаментів, 754 тони продуктів харчування, 76 тонн питної води", - зазначив заступник міністра.

Перший заступник глави ДСНС Віталій Миронюк повідомив, що на даний час до евакуації залучаються 29 груп "Фенікс".

"До цих груп входять медики, психологи, сапери та інші співробітники ДСНС, які працюють, як під час евакуаційних операцій, так і в транзитних пунктах. Групи "Фенікс" забезпечені 38 спеціальними автомобілями (з них – 24 броньовані), на яких встановлені системи РЕБ та РЕР. Вони також укомплектовані засобами індивідуального захисту та іншим інвентарем, потрібним для евакуації. Загалом автомобілі, які знаходяться у розпорядженні спеціальних рятувальних груп "Фенікс", одночасно можуть евакуювати близько 330 осіб", - зазначив він.

Сергєєв також розповів про найпоширеніші труднощі, з якими стикаються співробітники Нацполіції та ДСНС під час евакуаційних заходів.

"Евакуаційні групи... під щільним дроновим контролем ворога… не мають права на зупинку – будь-яка затримка може коштувати життя. Правоохоронці та рятувальники переконують літніх людей, які не хочуть залишати домівки, рятують дітей, евакуйовують поранених, тварин і цілими родинами вивозять людей з-під обстрілів. Кожна така операція - це боротьба не лише з ворогом, а й із відчаєм, з людським страхом і прив’язаністю до свого дому… Життя і здоров’я громадян – головна цінність. Евакуювати дорослих та дітей із зони постійних обстрілів – наш обов’язок", - підсумував він.