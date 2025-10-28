Інтерфакс-Україна
10:42 28.10.2025

Україна домовляється з Німеччиною й Італією щодо енергопідтримки – Зеленський

Україна домовляється з Німеччиною й Італією щодо енергопідтримки – Зеленський
Фото: https://renewables.dtek.com/

Президент України Володимир Зеленський домовляється з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом щодо обладнання для генерації електрики, також з обладнанням або газопостачанням може допомогти прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні.

"Ми збільшуємо відновлювальні бригади, збільшуємо штаби швидкої реакції. Окремо я домовляюся з німцями. Ми з канцлером це проговорили. Я йому вже показав всі сценарії. Є дві компанії в Німеччині і в Італії, які виробляють необхідне обладнання для генерації електрики. Я йому показав необхідну кількість", – сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

За словами президента, була обрана Німеччина, оскільки у них велике фінансування гуманітарного напряму. І він просить забрати гроші з цього пакету і просто купити це обладнання.

"Також я з Джорджою Мелоні говорив, і вона теж готова підтримувати. У неї є альтернатива, це газ. Вона мене запитала, що швидше: або з цим обладнанням, або щодо газопостачання. І вона сказала: давай я подивлюсь, що мені швидше. Вона поговорить з компаніями. Нам обидва варіанти підходять", – зазначив президент.

Він додав, що також з енергетикою допоможуть президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн і Нідерланди. Зараз йде робота над всіма деталями.

