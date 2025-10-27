Кабмін спростив умови використання субвенції на ремонт місць тимчасового проживання для переселенців

Кабінет міністрів України спростив умови використання субвенції на ремонт місць тимчасового проживання для внутрішньо переміщених осіб, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.

"Після аналізу ситуації з розподілом коштів субвенції для облаштування та ремонту МТП, Мінсоцполітики, внесло зміни до постанови. Оскільки масштабні руйнування енергетичних, теплових і водопостачальних об’єктів призводять до перебоїв у електропостачанні – це унеможливлює або суттєво ускладнює виконання робіт з реконструкції чи капітального ремонту для внутрішньо переміщених осіб. Внаслідок цього територіальні громади, які отримали субвенцію, не завжди можуть реалізувати проекти у визначені строки. Це створює ризики невикористання або повернення коштів до державного бюджету", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що внесені до постанови зміни удосконалили механізм розподілу державних коштів, зокрема: встановлено механізм повернення та повторного перерозподілу невикористаних коштів субвенції у разі неможливості виконання робіт; обласні державні адміністрації можуть проводити збір нових заявок та переглядати рішення комісії щодо розподілу коштів; запроваджено можливість придбання будівельних матеріалів у поточному бюджетному періоді для використання їх у наступному із забезпеченням прозорості процедури їх використання через відповідне звітування

Як повідомлялося, Мінсоцполітики розробило механізм надання коштів з державного бюджету місцевим бюджетам для фінансування робіт з реконструкції житлових будинків та гуртожитків, а також переобладнання нежитлових приміщень у житлові.

Субвенція розподілена між обласними бюджетами пропорційно кількості облікованих переселенців, при цьому для областей з територіями бойових дій чи тимчасово окупованими територіями буде застосовуватись коефіцієнт 1,5. Зокрема, для Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Сумської, Чернігівської та Херсонської областей — 100% будівництва чи ремонту покривається за рахунок субвенції, для інших областей не більше 60% витрат покривається за рахунок субвенції та 40% за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. Одна з умов отримання субвенції – підвищення рівня доступності в місцях тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та облаштування такого житла для розміщення маломобільних категорій населення.

Мінсоцполітики наполягає на тому, щоб місцева влада освоїла до кінця року субвенцію на ремонт місць проживання внутрішньо переміщених осіб.