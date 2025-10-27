Інтерфакс-Україна
11:51 27.10.2025

Естонія готова прийняти конференцію з відновлення України у 2027р., підписано меморандум

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна підписали меморандум про взаєморозуміння щодо готовності Таллінна прийняти Конвенцію з відновлення України у 2027 році.

"Сьогодні ми підписали відповідний документ, зафіксувавши готовність Естонії до проведення такого заходу", - Сибіга на спільній пресконференції із естонським колегою у Києві у понеділок, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Цахкна зазначив, що вони з Сибігою підписали документ безпосередньо перед пресконференцією.

"Ми підписали з міністром закордонних справ України меморандум про взаєморозуміння, в якому Естонія підтвердила свою готовність і бажання провести конференцію з відновлення України в Таллінні в 2027 році", - наголосив він.

Теги: #меморандум #україна #естонія

