На Сумщині за минулу добу одна людина загинула, 16 поранені

Фото: ДСНС

Внаслідок ударів російських БПЛА по території Сумщини за добу загинув один цивільний, ще 16 людей поранені, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Білопільська громада – поранений 36-річний чоловік; Сумська – постраждала 44-річна жінка; Миколаївська сільська – загинув 69-річний чоловік, поранені 14 людей, серед них двоє дітей 8 і 15 років", – написав Григоров в телеграм-каналі.

Всього за дому окупанти здійснили 99 обстрілів по 35 населених пунктах у 18 громадах області.

В результаті атак в Білопільській громаді був пошкоджений вантажний автомобіль, в Шалигинській – приватний будинок, в Сумській – багатоповерхівка і об’єкт цивільної інфраструктури. В Миколаївській сільській громаді пошкоджений мікроавтобус, в Конотопській – нежитлова будівля та об’єкти цивільної інфраструктури.

Повітряна тривога в області тривала 24 години.