На Сумщині за минулу добу одна людина загинула, 16 поранені
Внаслідок ударів російських БПЛА по території Сумщини за добу загинув один цивільний, ще 16 людей поранені, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
"Білопільська громада – поранений 36-річний чоловік; Сумська – постраждала 44-річна жінка; Миколаївська сільська – загинув 69-річний чоловік, поранені 14 людей, серед них двоє дітей 8 і 15 років", – написав Григоров в телеграм-каналі.
Всього за дому окупанти здійснили 99 обстрілів по 35 населених пунктах у 18 громадах області.
В результаті атак в Білопільській громаді був пошкоджений вантажний автомобіль, в Шалигинській – приватний будинок, в Сумській – багатоповерхівка і об’єкт цивільної інфраструктури. В Миколаївській сільській громаді пошкоджений мікроавтобус, в Конотопській – нежитлова будівля та об’єкти цивільної інфраструктури.
Повітряна тривога в області тривала 24 години.