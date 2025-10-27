Сили оборони знищили 66 російських дронів, зафіксовано влучання на 9 локаціях

У ніч на 27 жовтня російські окупанти атакували територію України 100 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 66 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях.

Наразі атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.