09:37 27.10.2025
Сили оборони знищили 66 російських дронів, зафіксовано влучання на 9 локаціях
У ніч на 27 жовтня російські окупанти атакували територію України 100 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.
"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 66 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.
Крім того, зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях.
Наразі атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.