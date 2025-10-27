27 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

27 жовтня 2025 року в Україні та світі Всесвітній день аудіовізуальної спадщини, День української писемності та мови, Міжнародний день шкільних бібліотек.

Ще сьогодні Міжнародний день плюшевого ведмедика, Всесвітній день ерго- або трудотерапії.

25 років тому, у 2000 році, у День української писемності та мови, уперше пройшов Всеукраїнський радіодиктант національної єдності - традиційна щорічна загальнонаціональна акція, присвячена українській мові, акція єднання.

Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Нестора; святих мучениць Капітоліни і Єротиїди.

День 1341 Російська агресія - Day 1341 Russian aggression

Всесвітній день аудіовізуальної спадщини

Відзначається щорічно відповідно до резолюції, затвердженої на 33-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО (2005).

Його мета — підвищити обізнаність про важливість аудіовізуальних архівів, які містять у собі унікальні свідчення історії, культури, мов і традицій народів світу.

До аудіовізуальної спадщини належать: документальні та художні фільми; радіо- і телепередачі; інтерв’ю, репортажі, хроніки; музичні записи, театральні постановки; цифрові архіви, що зберігають історичні події, голоси, образи.

Аудіовізуальні документи — це не просто носії інформації. Вони відтворюють події минулого, дають змогу побачити й почути те, що вже зникло. Проте багато таких матеріалів під загрозою зникнення через фізичне старіння носіїв, нестачу ресурсів для реставрації та цифровізації.

День української писемності та мови



Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 06.11.1997 р. № 1241/97 (із змінами, внесеними згідно з Указом Президента від 28.07.2023 р. № 455/2023).

Мова – це те, що формує нашу ідентичність, об’єднує покоління і дає відчуття дому, де б ми не були. Це день, коли варто зупинитися й усвідомити: мова - не просто засіб спілкування. У мові - наша історія, культура, пам’ять і майбутнє.

Завдяки мові та мисленню суспільство здатне змінювати навколишній світ. Недарма, українську мову називають солов’їною, адже вона багата на епітети та її звучання неймовірне. Рідна мова утворює невидимий зв’язок між усіма поколіннями минулого та майбутнього. Навіть коли українську мову намагалися витіснити, народ завжди зберігав та відстоював право розмовляти своєю мовою.

Міжнародний день плюшевого ведмедика

Плюшеві ведмедики займають особливе місце в серцях дітей і дорослих, вони уособлюють затишок, любов і ностальгію. Міжнародний день плюшевого ведмедика (International Teddy Bear Day) або День доброго ведмедика (Good Bear Day) - це неофіційне, тепле й добре свято, що вшановує плюшевий символ дитинства багатьох поколінь в усьому світі. Цей день відзначають 27 жовтня, у день народження Теодора Рузвельта, 26-го президента США.

Всесвітній день ерго- або трудотерапії

Кожен рік 27 жовтня відбувається Всесвітній день ерготерапії або Всесвітній день трудотерапії.

Всесвітній день ерготерапії – це міжнародне свято, яке визнає значний внесок ерготерапевтів і значний вплив, який вони мають на суспільство. Започаткований 27 жовтня 2010 року, цей день став ключовою датою в календарі ерготерапії, що відзначається в усьому світі з метою популяризації та вшанування цієї професії.

Ерготерапія – це медична професія, яка фокусується на використанні оцінки та втручань для розвитку, відновлення або підтримки значущих видів діяльності або занять окремих осіб, груп або спільнот. Суть цієї професії полягає в наданні людям можливості брати участь у повсякденному житті, забезпечуючи їм повноцінне та продуктивне життя.

Міжнародний день шкільних бібліотек

Шкільні бібліотеки відіграють ключову роль у формуванні освіченої, читацькі активної молоді. Свято започатковане Міжнародною асоціацією шкільних бібліотек (IASL) у 2008 році.

Бібліотека допомагає учням розвивати навички критичного мислення, вміння аналізувати інформацію та робити власні висновки. Тут школярі вчаться шукати відповіді самостійно, а не лише споживати готові знання.

Народилися в цей день:

280 років від дня народження Максима Созонтовича Березовського (1745-1777), українського композитора, диригента, скрипаля, співака, класика європейської музики;

140 років від дня народження Юхима Спиридоновича Михайліва (1885-1935), українського живописця, графіка, мистецтвознавця, пам'яткоохоронця. Дату народження подано згідно з Постановою Верховної Ради України "Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2024-2025 роках" від 21.12.2023 р. № 3536-IX, за ЕІУ; за іншими даними народився 28.10.1885 р.;

120 років від дня народження Тамари Михайлівни Мороз-Стрілець (1905-1994), української письменниці, літературознавиці;

90 років від дня народження Віталія Миколайовича Куликова (1935-2015), українського живописця, графіка, книжкового дизайнера, педагога;

80 років від дня народження Олександра Антоновича Рябошапки (1945-2018), українського письменника, публіциста, журналіста, краєзнавця.

Ще в цей день:

1904 - Відкрився Нью-Йоркський метрополітен;

1937 - В урочищі Сандармох розпочалися масові розстріли в’язнів Соловецької тюрми особливого призначення, здійснені капітаном держбезпеки Михайлом Матвєєвим;

1938 - На І з’їзді художників УРСР засновано Спілку радянських художників України;

1951 - Уперше при лікуванні онкології застосували радіацію;

1982 - Китайська Народна Республіка оголосила, що чисельність її населення перевищила 1 мільярд жителів;

2007 - Прем'єра в Україні серії "The Devil's Hands Are Idle Playthings" мультсеріалу Футурама.

Церковне свято:

День преподобного Нестора Літописця

27 жовтня – преподобного Нестора Літописця, що в Ближніх печерах Цього дня ми особливо вшановуємо святого Нестора, ченця Києво-Печерської лаври. Він перший історик Київської Русі, письменник-агіограф і автор найдавнішого літопису України, укладеного на початку ХІІ століття, – "Повісті минулих літ".

Святих мучениць Капітоліни і Єротиїди

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святих мучениць Капітоліни та Єротиїди. Вони постраждали за віру за часів правління імператора Діоклетіана: свята Капітоліна роздала своє майно бідним і звільнила рабів, а служниця Єротиїда захищала свою господиню, за що обидві були страчені.

Іменини:

Андрій, Валентин, Марк, Нестор.

З прикмет цього дня:



Вранці сильна роса — сніг випаде пізніше; сильний вітер 27 жовтня — наступного року весна прийде рано; сухий день — чекайте на теплу зиму.