У Сумському районі вже 13 поранених осіб та один загиблий - ОВА

Після влучання ворожого безпілотного літального апарата (БпЛА) у рейсовий мікроавтобус у Сумському районі відомо про вже 13 постраждалих осіб, серед яких десять жінок, один чоловік та двоє дітей, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Ще трьох поранених обстежують медики після влучання ворожого БпЛА у рейсовий мікроавтобус у Сумському районі. Таким чином, кількість поранених від російської атаки зросла до 13. Це десять жінок, один чоловік та двоє дітей", – зазначив він.

На превеликий жаль, у лікарні помер 69-річний чоловік, поранений під час атаки. "Ще в машині швидкої медики розпочали реанімаційні заходи, однак травми були надто тяжкими – врятувати його не вдалося. Щирі співчуття близьким загиблого", – додав Григоров.

Крім того, медики зафіксували звернення ще однієї постраждалої.

Джерела: https://t.me/hryhorov_oleg/1018

https://t.me/hryhorov_oleg/1019