До 10 зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по мікроавтобусу у Сумському районі

Внаслідок обстрілу мікроавтобусу у Сумському районі постраждали десятеро людей, серед яких двоє дітей, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його даними, росіяни прицільно вдарили по цивільному транспорту. Серед постраждалих – двоє дітей 15 та 8 років: "Серед постраждалих - двоє дітей 15 та 8 років. Усім надається необхідна допомога. Двоє поранених перебувають у тяжкому стані - дитина та дорослий. Медики борються за їхні життя", - зазначив він.

Григоров також повідомив, що на цій ділянці дороги діють обмеження через постійну небезпеку атак дронів.

"Для обʼїзду небезпечних доріг розроблена і затверджена схема руху пасажирського транспорту. Визначені резервні, більш безпечні маршрути доведені до перевізників", - йдетьчя в повідомленні у Телеграм.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/1017