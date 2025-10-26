Інтерфакс-Україна
Події
16:43 26.10.2025

Ворог завдав удару безпілотником по багатоповерхівці в Сумах, горіла покрівля - ДСНС

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Російські окупаційні війська завдали удару по багатоповерхівці у Сумах, виникла пожежа, у однієї людини – гостра реакція на стрес, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС)

"26 жовтня, о другій половині дня ударний безпілотник атакував житловий сектор міста Суми. Внаслідок влучання у покрівлю дев’ятиповерхового житлового будинку виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували", - йдеться у повідомленні ДСНС у телеграм-каналі у неділю.

За попередньою інформацією, одна людина отримала гостру реакцію на стрес.

Теги: #дснс #обстріл #суми

