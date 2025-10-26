Інтерфакс-Україна
Події
15:44 26.10.2025

Туск розповів, що думає Зеленський про тривалість війни - ЗМІ

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів про слова президента України Володимира Зеленського, який нібито сказав йому, що Україна готова продовжувати війну з Росією ще два або три роки.

Про це йдеться в інтерв’ю Туска для британського Sunday Times.

"Я не маю сумнівів, що Україна виживе як незалежна держава, – сказав Туск. – Зараз головне питання полягає в тому, скільки жертв буде. Президент Зеленський сказав мені [у четвер], що сподівається, що війна не триватиме десять років, але Україна готова боротися ще два-три роки".

За його словами, російська економіка стикається з "драматичними" проблемами, посиленими новими санкціями, які запровадили США, та "не має жодного шансу вижити" у довгостроковій перспективі. Водночас Туск не впевнений, наскільки "стабільним" виявиться санкційний підхід президента США Дональда Трампа до Москви.

"Росіяни перебувають у справді глибокій [економічній] скруті. Чи означає це, що ми можемо сказати, що перемагаємо? Зовсім ні. У них є одна велика перевага над Заходом, особливо над Європою: вони готові воювати… у воєнний час це є абсолютно вирішальним питанням", — додає він.

Туск закликав Велику Британію не жити в "солодкій ілюзії" щодо того, що її врятують у разі війни між НАТО та росією, адже "загроза є глобальною та універсальною, перш за все через технології".

"Ви і ми вже зазнаємо масованих атак у кіберпросторі. У Польщі вони готові знищити кіберінфраструктуру [яка є основою] наших залізниць, наших лікарень. Це може бути дуже боляче. Ось чому ви не можете жити в цій солодкій ілюзії, що ви надто далеко від них, що це не ваша війна, це просто Україна чи Польща", — додає він.

