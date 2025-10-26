Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним, якщо буде впевнений в укладенні угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що умовою його зустрічі з Путіним буде впевненість, що в результаті буде укладено угоду про припинення вогню в Україні. Про це Трамп сказав, відповідаючи на питання журналістів на борту Air Force One у суботу.

"Нам потрібно бути впевненими, що ми укладемо угоду. Я не збираюся марнувати свій час. У мене завжди були чудові стосунки з Володимиром Путіним, але це було розчарування. Я думав, що це відбудеться задовго до миру на Близькому Сході", - сказав Трамп у відповідь на питання, що повинен зробити Путін, аби він перепризначив зустріч.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=X_O8v7bS50Q