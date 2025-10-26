Інтерфакс-Україна
02:55 26.10.2025

Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним, якщо буде впевнений в укладенні угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що умовою його зустрічі з Путіним буде впевненість, що в результаті буде укладено угоду про припинення вогню в Україні. Про це Трамп сказав, відповідаючи на питання журналістів на борту Air Force One у суботу.

"Нам потрібно бути впевненими, що ми укладемо угоду. Я не збираюся марнувати свій час. У мене завжди були чудові стосунки з Володимиром Путіним, але це було розчарування. Я думав, що це відбудеться задовго до миру на Близькому Сході", - сказав Трамп у відповідь на питання, що повинен зробити Путін, аби він перепризначив зустріч.

Обмеження е/е в неділю застосовуватиметься з 9:00 до 22:00 - Укренерго

Зеленський: Розраховуємо на 150 літаків Gripen для України, і перші мають з'явитися наступного року

Міністр економіки Німеччини запевнила у допомозі українцям напередодні зими, нагадала, що Patriots вже "в дорозі"

Опалювальний сезон може розпочатись найближчими днями, зі зниженням температури - Міненерго

Зеленський: Від початку року Росія випустила по Україні близько 770 балістичних ракет і більше 50 "кинджалів"

П'ятеро людей постраждали через атаку ворожих БпЛА у Києві – Ткаченко

Падіння уламків ворожих БпЛА на житлові будинки зафіксовано у двох локаціях у Києві – Кличко

Уламки російського БпЛА впали на житловий будтинок у Деснянському районі Києва – Ткаченко

Незалежна кандидатка Кетрін Конноллі перемогла на виборах президента Ірландії – ЗМІ

Пожежі у Києві спричинені російською атакою в ніч на 25 жовтня ліквідовано - ДСНС

Одне з підприємств Чернігова уражено внаслідок атаки російських БпЛА - МВА

Сили оборони відбили з початку доби 158 ворожих атак - Генштаб

Молдова знизила тариф на транзит газу до України на 50 відсотків

Аварія в мережі водоканалу залишила без водопостачання 10 відсотків Львова - міськрада

Обмеження е/е в неділю застосовуватиметься з 9:00 до 22:00 - Укренерго

