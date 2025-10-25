Інтерфакс-Україна
Події
12:50 25.10.2025

Зеленський: Від початку року Росія випустила по Україні близько 770 балістичних ракет і більше 50 "кинджалів"

Фото: ДСНС Києва

Цієї ночі Росія знову атакувала Україну – цього разу десятками ударних дронів та дев’ятьма балістичними ракетами, заявив глава Української держави Володимир Зеленський.

"Лише від початку цього року по Україні Росія випустила близько 770 балістичних ракет і більше 50 "кинджалів", - написав він у телеграм у суботу.

Він зазначив, що саме через такі атаки особлива увага приділяється системам Patriot. "Дуже важливо, щоб партнери, які мають можливість, реалізували те, про що ми говорили останніми днями. Жодна країна не має залишатися наодинці перед таким злом. Потрібно продовжувати співпрацю. Усе можна зробити: у партнерів є необхідні системи, і вони можуть уже зараз допомогти в захисті України", - написав президент.

"Америка, Європа, країни G7 можуть допомогти зробити так, щоб такі удари більше не загрожували життю. На російську балістику потрібна відповідь сильних держав у реальній співпраці для захисту життя", - йдеться у дописі.

Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих, зокрема у Києві.

Як повідомлялось, 25 жовтня близько 4 години ранку збройні сили країни-агресорки завдали ракетний удар по столиці. Внаслідок цього постраждали три райони Києва - Дніпровський, Деснянський та Дарницький. Дві людини загинули, ще 12 постраждали.

Теги: #атака_рф #зеленський

