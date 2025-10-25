Число постраждалих у Києві через ракетний удар збільшилось до 12 людей – мер

Фото: ДСНС Києва

Число постраждалих у Києві через ракетний удар росіян збільшилось до 12 людей, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Уже 12 постраждалих у столиці. Загинули двоє людей", - написав він у телеграм у суботу.

За інформацією мера, пошкоджень зазнали житлові будинки та нежитлова забудова в районах лівого берега міста.

У Дарницькому районі сталися пожежі в нежитловій забудові на двох локаціях.

У Дніпровському внаслідок падіння уламків біля житлових будинків за кількома адресами повибивало вікна та двері в помешканнях. Також пошкоджене приміщення дитячого садочка — вибиті вікна та двері.

У Деснянському районі внаслідок падіння уламків сталося загоряння кількох складських приміщень та автомобілів. Екстрені служби працюють на місцях над ліквідацією наслідків атаки.

Як повідомлялось, 25 жовтня близько 4 години ранку збройні сили країни-агресорки завдали ракетний удар по столиці. Внаслідок цього постраждали три райони Києва - Дніпровський, Деснянський та Дарницький. Дві людини загинули, було відомо про 10-х постраждалих.