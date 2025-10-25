08:42 25.10.2025
Уже дев'ять постраждалих через ворожу атаку Києва - ДСНС
Фото: ДСНС Києва
Ще одна людина постраждала в Києві через ворожу атаку, загалом постраждалих дев'ять, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"У Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах зафіксовано влучання. На одній із локацій сталося загоряння нежитлової будівлі", - сказано в повідомленні.
За попередньою інформацією 9 осіб постраждали, 3 осіб – госпіталізовано.
Також за іншою адресою відбулося падіння уламків на відкритій території. Внаслідок чого пошкоджено скління вікон у поруч розташованих будівлях.
На місці працюють рятувальники та відповідні служби.
Інформація оновлюється.