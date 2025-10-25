Інтерфакс-Україна
07:27 25.10.2025

Під ворожим обстрілом 19 населених пунктів Запорізької області, один постраждалий

Російські війська за добу здійснили більше 600 обстрілів по 19 населених пунктах Запорізької області, постраждала одна людина, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 634 удари по 19 населених пунктах Запорізької області. 63-річного чоловіка поранено внаслідок ворожого обстрілу Василівського району", - написав він у телеграмі.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 7 авіаційних ударів по Успенівці, Новоуспенівському, Веселому та Новому Запоріжжю, а 391 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Кушугум, Біленьке, Степногірськ, Плавні, Степове, Гуляйполе, Новоданилівку, Малу Токмачку, Щербаки, Новоандріївку, Чарівне, Білогір'я, Червоне, Успенівку та Зелене.

Також 5 обстрілів з РСЗВ завдано по території Степового, Малої Токмачки, Щербаків, а 231 артилерійський удар нанесено по території Степногірська, Плавнів, Степового, Малих Щербаків, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Чарівного, Білогір'я, Червоного та Успенівки.

Крім того, надійшло 33 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. 

