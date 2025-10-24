Інтерфакс-Україна
Події
20:10 24.10.2025

Італія готує 12-й пакет допомоги Україні, переважно боєприпаси та ракети ППО - ЗМІ

1 хв читати
Італія готує 12-й пакет допомоги Україні, переважно боєприпаси та ракети ППО - ЗМІ

Італія до кінця поточного року готує вже 12-й пакет військової допомоги Україні, який включатиме насамперед боєприпаси та ракети SAMP/T для систем протиповітряної оборони, повідомляє Bloomberg у п'ятницю.

"Пакет може бути готовий вже наприкінці року, залежно від парламентських процедур, сказали джерела, які побажали залишитися анонімними через делікатність питання", - йдеться в повідомленні.

Італія також дала зрозуміти, що приєднається до ініціативи НАТО, спрямованої на закупівлю американської зброї, включаючи ракети Patriot, за рахунок європейських коштів, повідомляє видання (вірогідно, мова йде про програму PURL – ІФ-У). За словами джерел, сума внеску Італії ще не визначена.

Повідомляється, що Італія домовилася з союзниками по НАТО збільшити свій оборонний бюджет до 5% від валового внутрішнього продукту до 2035 року та обговорює, чи слід активувати національне положення про відмову від зобов'язань щодо витрат на оборону після завершення процедури порушення через надмірний дефіцит, повідомили співрозмовники видання. Обидва механізми - в рамках бюджетних правил ЄС, що дозволяють додаткові витрати на оборону.

Речники уряду та міністерства оборони Італії не відповіли на запити видання про коментарі.

Раніше уряд Італії надіслав 11 пакетів військової допомоги загальною вартістю від EUR2,5 до 3 млрд ($2,9-3,48 млрд), зокрема, дві ракетні батареї SAMP/T. Деталі пакетів підпадають під закони про державну конфіденційність.

 

Теги: #допомога_україні #італія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:03 24.10.2025
Мелоні на засіданні Коаліції охочих наголосила на важливості єдності Європи та США

Мелоні на засіданні Коаліції охочих наголосила на важливості єдності Європи та США

19:22 23.10.2025
Зеленський та Мелоні обговорили захист української енергетики від ударів РФ та ініціативи в програмі SAFE

Зеленський та Мелоні обговорили захист української енергетики від ударів РФ та ініціативи в програмі SAFE

15:35 23.10.2025
Чехія вже допомагає Україні у відновленні після ударів РФ – Зеленський після зустрічі з Фіалою

Чехія вже допомагає Україні у відновленні після ударів РФ – Зеленський після зустрічі з Фіалою

18:47 17.10.2025
Військова допомога Україні скоротилася на 43% цього літа - ЗМІ

Військова допомога Україні скоротилася на 43% цього літа - ЗМІ

18:44 17.10.2025
РФ отримала з Італії обладнання на $2,3 млн напряму та через посередників попри санкції ЄС — ЗМІ

РФ отримала з Італії обладнання на $2,3 млн напряму та через посередників попри санкції ЄС — ЗМІ

16:37 17.10.2025
Фінляндія відправляє Україні 30-й пакет оборонної допомоги приблизно на 52 млн євро

Фінляндія відправляє Україні 30-й пакет оборонної допомоги приблизно на 52 млн євро

20:48 15.10.2025
Касаційний суд Італії відправив на перегляд справу про видачу Німеччині українця Кузнєцова у справі про "Північні потоки"

Касаційний суд Італії відправив на перегляд справу про видачу Німеччині українця Кузнєцова у справі про "Північні потоки"

17:24 15.10.2025
Рютте: НАТО надасть "Рамштайну" всю необхідну підтримку

Рютте: НАТО надасть "Рамштайну" всю необхідну підтримку

09:22 15.10.2025
Велика Британія доставить Україні цього року понад 100 тис дронів - Гілі

Велика Британія доставить Україні цього року понад 100 тис дронів - Гілі

14:17 13.10.2025
ЄС працює над виділенням додаткових EUR100 млн на зимову підтримку України - Каллас

ЄС працює над виділенням додаткових EUR100 млн на зимову підтримку України - Каллас

ВАЖЛИВЕ

Обмеження постачання е/е для населення діятимуть у суботу з 7:00 до 23:00, для промспоживачів - на ранкову годину менше

Кабмін запускає механізм компенсації воєнних ризиків для бізнесу - Свириденко

Росіяни вперше застосували КАБи на Одещині – ОВА

Коаліція охочих обговорить гарантії безпеки для України – Зеленський

Зеленський прибув до резиденції Стармера

ОСТАННЄ

Ще один НПЗ Росії частково зупинив роботу після атаки дрона - ЗМІ

Макрон анонсував поставки Україні "Міражів" та ракет Aster для ППО

Україна отримає фінансування з заморожених активів РФ у 2026, переконаний Зеленський

Перша леді України взяла участь у відкритті пам'ятника королеві Еллісів, доньки Ярослава Мудрого

Україна надала усі деталі щодо своїх потреб ППО під час "Коаліції охочих" - Зеленський

Зеленський закликав учасників Коаліції охочих допомогти фінансувати необхідний обсяг імпорту газу

Обмеження постачання е/е для населення діятимуть у суботу з 7:00 до 23:00, для промспоживачів - на ранкову годину менше

Чоловік, що помер у розподільчому пункті у Києві, сам "втратив свідомість, впав і вдарився головою об тверду підлогу" – заява ТЦК та СП та 71 ОЄБ ДШВ

Укроборонпром поглиблює співпрацю з Rheinmetall в ремонті бойових машин - гендиректор

Кількість евакуйованих з прифронтових територій за тиждень становить 4 тис. осіб – Мінрозвитку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА