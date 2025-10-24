Італія готує 12-й пакет допомоги Україні, переважно боєприпаси та ракети ППО - ЗМІ

Італія до кінця поточного року готує вже 12-й пакет військової допомоги Україні, який включатиме насамперед боєприпаси та ракети SAMP/T для систем протиповітряної оборони, повідомляє Bloomberg у п'ятницю.

"Пакет може бути готовий вже наприкінці року, залежно від парламентських процедур, сказали джерела, які побажали залишитися анонімними через делікатність питання", - йдеться в повідомленні.

Італія також дала зрозуміти, що приєднається до ініціативи НАТО, спрямованої на закупівлю американської зброї, включаючи ракети Patriot, за рахунок європейських коштів, повідомляє видання (вірогідно, мова йде про програму PURL – ІФ-У). За словами джерел, сума внеску Італії ще не визначена.

Повідомляється, що Італія домовилася з союзниками по НАТО збільшити свій оборонний бюджет до 5% від валового внутрішнього продукту до 2035 року та обговорює, чи слід активувати національне положення про відмову від зобов'язань щодо витрат на оборону після завершення процедури порушення через надмірний дефіцит, повідомили співрозмовники видання. Обидва механізми - в рамках бюджетних правил ЄС, що дозволяють додаткові витрати на оборону.

Речники уряду та міністерства оборони Італії не відповіли на запити видання про коментарі.

Раніше уряд Італії надіслав 11 пакетів військової допомоги загальною вартістю від EUR2,5 до 3 млрд ($2,9-3,48 млрд), зокрема, дві ракетні батареї SAMP/T. Деталі пакетів підпадають під закони про державну конфіденційність.