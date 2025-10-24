Інтерфакс-Україна
Події
20:47 24.10.2025

Україна надала усі деталі щодо своїх потреб ППО під час "Коаліції охочих" - Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/16603

Під час засідання "Коаліції охочих" у Лондоні лідери обговорили протиповітряну оборону України, зокрема, українська команда надала усі деталі щодо своїх потреб про це, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми всі бачимо виклики, що стоять перед нами сьогодні, і росіяни проводять кампанію терору проти нашої енергетичної системи, і вони дійсно хочуть зробити зимову холоднечу інструментом тортур і тиску на Україну, наш народ і нашу оборону. І мета Росії не змінилася. Вони хочуть зламати нас, хочуть зламати Україну, і вони роблять все, щоб цього досягти", - сказав Зеленський під час пресконфреренції разом із лідерами країн коаліції охочих і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

"Тому наша оборона означає все, що дійсно зупиняє Росію від вбивств, руйнувань і терору. Звичайно, це оборона, і сьогодні ми детально обговорили з нашими партнерами системи ППО. Важливо, щоб наші партнери зосередилися на тому, що є найбільш практичним і ефективним. І ми надали всі деталі", - наголосив президент.

Також, за його словами, сьогодні всі лідери погодилися, що санкції США проти російської нафтової системи – є великим кроком, і необхідно чинити тиск на тіньовий флот і його інфраструктуру, та на російські нафтові термінали.

"І ми маємо реалізувати все, що ми сьогодні обговорили щодо тіньового флоту Росії. Крім того, ми проводимо власну кампанію тиску за допомогою дронів і ракет, спрямовану конкретно на російський нафтовий сектор", - зазначив глава держави.

Він наголосив, що далекобійність посилює дипломатичні можливості, оскільки "чим більше втрат Путін зазнає на своїй території, тим менше атак він може здійснити на передовій і тим швидше погодиться на конструктивну дипломатію". Тому Україна працює над забезпеченням "Томагавків", крилатих ракет і інших засобів.

Теги: #ппо #оборона #зеленський

