Інтерфакс-Україна
Події
17:48 24.10.2025

Прокуратура уточнила кількість жертв атаки на Херсон – загинули дві жінки, а не три як повідомлялося раніше

Фото: https://t.me/phogovua

Через обстріл Херсону вранці у п'ятницю, 24 жовтня, загинули дві жінки, а не три, як повідомлялося раніше, кількість поранених зросла до 28 людей. Таку уточнену інформацію розповсюдила пресслужба Херсонської обласної прокуратури, зазначивши причини нещодавніх неточних повідомлень.

"Станом на 17:00 внаслідок ранкового обстрілу житлового кварталу міста Херсон підтверджено загибель двох жінок. Ще 28 осіб дістали поранення, серед них троє дітей", - йдеться у повідомленні прокуратури у телеграм-каналі.

Зазначається, що під час оперативного збору інформації на місцях події, "у складних умовах надзвичайної ситуації, попередньо було повідомлено про трьох загиблих жінок. Згодом, після проведення впізнання та уточнення персональних даних потерпілих, встановлено, що одна особа, яка отримала смертельні поранення на добу раніше у м. Берислав, була помилково внесена до списку загиблих від обстрілу Корабельного району міста".

"Прокуратура приносить вибачення за неточність попереднього повідомлення", - йдеться у дописі.

Раніше було відомо про 25 поранених.

