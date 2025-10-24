Інтерфакс-Україна
Події
17:19 24.10.2025

Ворог намагався атакувати потяг безпілотником на під'їзді до ст. Краматорськ – УЗ

1 хв читати
Ворог намагався атакувати потяг безпілотником на під'їзді до ст. Краматорськ – УЗ

Російські війська намагалися атакувати потяг №104/103 "Львів-Краматорськ" безпілотником на під'їзді до станції Краматорськ, повідомляє АТ "Укрзалізниця ".

"На під'їзді до станції зафіксовано спробу атаки потяга №104/103 "Львів-Краматорськ" безпілотником. Влучити ворогу не вдалось, проте вибуховою хвилею пошкоджено вікна у трьох вагонах ", - йдеться у телеграм-каналі УЗ в п’ятницю.

Постраждалих немає. Посадка на потяг у зворотному напрямку відбулася за розкладом.

Пошкоджені вагони буде замінено.

Теги: #потяг #укрзалізниця #атака_рф

