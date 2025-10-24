Перед судом постане медіа-соратник Медведчука Кирило Молчанов - СБУ

Служба безпеки України (СБУ) завершила досудове розслідування і скерувала до суду обвинувальний акт на "політексперта" із медійного пулу Віктора Медведчука Кирила Молчанова.

"Фігурант обвинувачується у проведенні інформдиверсій проти України на замовлення фсб та зовнішньої розвідки росії", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в п’ятницю.

Як встановило слідство, після роботи на підсанкційних телеканалах Медведчука Молчанов у 2022 році виїхав до Москви. Там він став одним із ключових учасників кремлівських медійних проєктів "Другая Украина" та "Голос Європи" (Voice of Europe). Керувати їхньою діяльністю Путін доручив Медведчуку під контролем російських спецслужбістів. За їхньої координації "політексперт" регулярно виступав в ефірах кремлівських пропагандистів, де підтримував збройну агресію РФ та поширював фейки про ситуацію в Україні.

Крім того, на замовлення Москви він організовував на вулицях Європейського Союзу акції, на яких закликав до згортання міжнародної підтримки України. Одночасно з цим фігурант використовував підконтрольні телеграм-канали та відеохостинг Ютуб для поширення дезінформації з метою розхитування ситуації в країнах-партнерах України.

На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, підозрюваний обвинувачується за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 6 ст. 111-1 (організація та проведення заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з країною-агресором); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників та колабораційна діяльність).

Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.