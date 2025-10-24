Інтерфакс-Україна
Події
14:11 24.10.2025

Перед судом постане медіа-соратник Медведчука Кирило Молчанов - СБУ

2 хв читати
Перед судом постане медіа-соратник Медведчука Кирило Молчанов - СБУ

Служба безпеки України (СБУ) завершила досудове розслідування і скерувала до суду обвинувальний акт на "політексперта" із медійного пулу Віктора Медведчука Кирила Молчанова.

"Фігурант обвинувачується у проведенні інформдиверсій проти України на замовлення фсб та зовнішньої розвідки росії", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в п’ятницю.

Як встановило слідство, після роботи на підсанкційних телеканалах Медведчука Молчанов у 2022 році виїхав до Москви. Там він став одним із ключових учасників кремлівських медійних проєктів "Другая Украина" та "Голос Європи" (Voice of Europe). Керувати їхньою діяльністю Путін доручив Медведчуку під контролем російських спецслужбістів. За їхньої координації "політексперт" регулярно виступав в ефірах кремлівських пропагандистів, де підтримував збройну агресію РФ та поширював фейки про ситуацію в Україні.

Крім того, на замовлення Москви він організовував на вулицях Європейського Союзу акції, на яких закликав до згортання міжнародної підтримки України. Одночасно з цим фігурант використовував підконтрольні телеграм-канали та відеохостинг Ютуб для поширення дезінформації з метою розхитування ситуації в країнах-партнерах України.

На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, підозрюваний обвинувачується за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 6 ст. 111-1 (організація та проведення заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з країною-агресором); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників та колабораційна діяльність).

Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Теги: #суд #молчанов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:02 22.10.2025
Суд в Одесі оголосив вирок у справі про замах на громадського активіста – 14 років ув'язнення

Суд в Одесі оголосив вирок у справі про замах на громадського активіста – 14 років ув'язнення

17:35 22.10.2025
Суд обрав безальтернативний арешт підозрюваному в сексуальному насильстві ексдиректору "Молодого театру" - генпрокурор

Суд обрав безальтернативний арешт підозрюваному в сексуальному насильстві ексдиректору "Молодого театру" - генпрокурор

10:40 21.10.2025
В Києві судитимуть експрацівника прокуратури, який в нетверезому стані скоїв смертельну ДТП

В Києві судитимуть експрацівника прокуратури, який в нетверезому стані скоїв смертельну ДТП

18:21 17.10.2025
Суд продовжив арешт детектива НАБУ Магомедрасулова, підозрюваного в намірі продавати технічні коноплі в РФ

Суд продовжив арешт детектива НАБУ Магомедрасулова, підозрюваного в намірі продавати технічні коноплі в РФ

18:10 17.10.2025
Суд не зміг обрати запобіжний захід трьом підозрюваним військовим, яких напередодні у Тернополі затримала поліція, всі вони бійці 3-ї штурмової бригади

Суд не зміг обрати запобіжний захід трьом підозрюваним військовим, яких напередодні у Тернополі затримала поліція, всі вони бійці 3-ї штурмової бригади

14:52 14.08.2025
СБУ викрила 12 поплічників Медведчука, які за завданням РФ проводять інформаційні диверсії в Україні

СБУ викрила 12 поплічників Медведчука, які за завданням РФ проводять інформаційні диверсії в Україні

17:22 01.04.2025
Пропагандист з пулу Медведчука Молчанов затриманий у Польщі та переданий до України

Пропагандист з пулу Медведчука Молчанов затриманий у Польщі та переданий до України

ВАЖЛИВЕ

Зеленський прибув до резиденції Стармера

Росіяни вперше застосували КАБи на Одещині – ОВА

Внаслідок підриву вибухового пристрою на пероні в Овручі загинуло 4 людини, ще 12 отримали поранення – Нацполіція

У потязі в Овручі чоловік підірвав гранату, загинуло п'ятеро людей – джерело

Свириденко про опалювальний сезон: рішення про старт приймається місцевими органами, цієї норми і дотримуємося

ОСТАННЄ

Поліція Києва розпочала розслідування смерті чоловіка в розподільчому пункті

Зеленський прибув до резиденції Стармера

До 8 зросла кількість постраждалих у Харкові

Росіяни вперше застосували КАБи на Одещині – ОВА

УКФ планує запустити мережу регіональних представників

Внаслідок підриву вибухового пристрою на пероні в Овручі загинуло 4 людини, ще 12 отримали поранення – Нацполіція

Зеленський зустрівся з королем Чарльзом ІІІ

В Україні в суботу дощитиме, в неділю - переважно без опадів

Зеленський прибув до Лондона - ЗМІ

У потязі в Овручі чоловік підірвав гранату, загинуло п'ятеро людей – джерело

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА