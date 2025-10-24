Зеленський прибув до Лондона - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський прибув до Віндзорського палацу, що у Лондоні, де зустрінеться з королем Чарльзом ІІІ.

Як повідомляє Sky News, після зустрічі з монархом Зеленський вирушить на Даунінг-стріт, щоб зустрітися з прем’єр-міністром Кіром Стармером.

Потім лідери зустрінуться з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схофом, а також з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Вдень "Коаліція охочих" проведе зустріч, до якої підключаться ще 20 лідерів.