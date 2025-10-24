ЄС загрожує криза через обмеження Китаю на експорт рідкоземельних елементів - ЗМІ

Європейський Союз опинився перед загрозою серйозної кризи у сфері постачання критично важливих матеріалів після рішення уряду Китаю запровадити нові експортні обмеження на рідкоземельні магніти та сировину для їхнього виробництва, повідомляє Politico.

Як зазначено, рішення Пекіна, ухвалене на початку жовтня, загострило торговельне протистояння зі Сполученими Штатами та створило ризики для європейської промисловості, яка майже повністю залежить від імпорту таких елементів із Китаю.

"Криза у сфері постачання критично важливої сировини — це вже не віддалений ризик. Вона вже на нашому порозі", — заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи перед депутатами Європарламенту напередодні саміту ЄС.

Вона наголосила на необхідності "рішучих і термінових дій" для забезпечення швидших і надійніших поставок критичних матеріалів "як у самій Європі, так і від перевірених партнерів".

Єврокомісар із торгівлі Марош Шефчович повідомив, що ЄС не зацікавлений в ескалації напруженості, але наголосив на необхідності швидкого вирішення ситуації. "Однак ця ситуація кидає тінь на наші відносини. Тому швидке вирішення є вкрай необхідним", — зазначив він.

За словами Шефчовича, Китай і ЄС "посилять контакти на всіх рівнях" для обговорення обмежень. Міністр торгівлі КНР Ван Веньтао найближчими днями має прибути до Брюсселя для консультацій.

"Європейський Союз також проводить переговори з країнами "Великої сімки" щодо узгодженої реакції на кризу напередодні міністерської зустрічі, яка відбудеться 30–31 жовтня в Канаді", - зазначено в повідомленні.

Джерело:https://www.politico.eu/article/eu-no-quick-release-china-rare-earth-choke-hold/