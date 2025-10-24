Інтерфакс-Україна
05:07 24.10.2025

ЄС загрожує криза через обмеження Китаю на експорт рідкоземельних елементів - ЗМІ

Європейський Союз опинився перед загрозою серйозної кризи у сфері постачання критично важливих матеріалів після рішення уряду Китаю запровадити нові експортні обмеження на рідкоземельні магніти та сировину для їхнього виробництва, повідомляє Politico.

Як зазначено, рішення Пекіна, ухвалене на початку жовтня, загострило торговельне протистояння зі Сполученими Штатами та створило ризики для європейської промисловості, яка майже повністю залежить від імпорту таких елементів із Китаю.

"Криза у сфері постачання критично важливої сировини — це вже не віддалений ризик. Вона вже на нашому порозі", — заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи перед депутатами Європарламенту напередодні саміту ЄС.

Вона наголосила на необхідності "рішучих і термінових дій" для забезпечення швидших і надійніших поставок критичних матеріалів "як у самій Європі, так і від перевірених партнерів".

Єврокомісар із торгівлі Марош Шефчович повідомив, що ЄС не зацікавлений в ескалації напруженості, але наголосив на необхідності швидкого вирішення ситуації. "Однак ця ситуація кидає тінь на наші відносини. Тому швидке вирішення є вкрай необхідним", — зазначив він.

За словами Шефчовича, Китай і ЄС "посилять контакти на всіх рівнях" для обговорення обмежень. Міністр торгівлі КНР Ван Веньтао найближчими днями має прибути до Брюсселя для консультацій.

"Європейський Союз також проводить переговори з країнами "Великої сімки" щодо узгодженої реакції на кризу напередодні міністерської зустрічі, яка відбудеться 30–31 жовтня в Канаді", - зазначено в повідомленні.

01:11 24.10.2025
Президент Єврокомісії: лідери ЄС обговорювали фінансування України саме з основою іммобілізованих росактивів

00:38 24.10.2025
Кошта: лідери ЄС досягли трьох важливих домовленостей щодо України

00:12 24.10.2025
Зеленський: Сильні економічні та далекобійні санкції - це ключ до закінчення цієї війни

23:59 23.10.2025
Лідери ЄС засудили підтримку РФ третіми країнами – заява до висновків саміту ЄС

23:57 23.10.2025
Лідери ЄС вітають ухвалення 19-го пакету санкцій для РФ – заява до висновків саміту ЄС

23:55 23.10.2025
ЄС засудив атаки РФ на енергетичний сектор України – заява до висновків саміту ЄС

23:51 23.10.2025
ЄС знову не зміг ухвалити рішення щодо відкриття переговорних кластерів з Україною

23:50 23.10.2025
ЄС заявляє про необхідність активізувати зусилля з військової підтримки України – заяві до висновків саміту ЄС

23:46 23.10.2025
ЄС продовжить мирні зусилля, зокрема через Коаліцію охочих – заява до висновків саміту ЄС

23:34 23.10.2025
ЄС заявляє про непохитну підтримку Україні в межах її міжнародно визнаних кордонів – заява до висновків саміту ЄС

