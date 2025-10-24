Президент Єврокомісії: лідери ЄС обговорювали фінансування України саме з основою іммобілізованих росактивів

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн пояснює, що лідери Європейського союзу у питання продовження фінансової підтримки України обговорювали саме варіанти використання іммобілізованих російських активів. Технічні деталі будуть розроблені для подальшого ухвалення рішення Європейською радою у грудні.

Про це вона сказала у четвер в Брюсселі на пресконференції по завершенню засідання Європейської ради.

"Я думаю, що під час обговорення було дуже чітко видно, що якщо розглядати варіанти (фінансової підтримки України – ІФ-У), то це варіанти використання іммобілізованих активів. Потенційно завжди є інші варіанти, ніж використання іммобілізованих активів. Тому є чітке зобов'язання Європейської Ради покрити фінансові потреби протягом наступних двох років, включаючи потреби України в обороні та безпеці... Увага зосереджується на іммобілізованих активах, а тут розглядаються різні варіанти", - пояснила президент Європейської комісії предмет обговорення.

За її словами, президент Європейського центрального банку та президент Єврогрупи чітко заявили, що "це (варіанти використання – ІФ-У) елементи, які потрібно вирішити, але їх можна вирішити". "Це дуже чітко прозвучало в їхніх заявах", - наголосила фон дер Ляєн.

У свою чергу президент Європейської ради Антоніу Кошта сказав: "Як політик, я знаю, що завжди є альтернатива. У цьому суть політики. І політичне рішення полягає в тому, щоб прийняти найкраще рішення. І для цього нам потрібно порівняти всі за і проти. І я думаю, що комісія знайшла дуже розумне, інноваційне рішення. Але, звичайно, як і всі інші рішення, вони мають свої плюси та мінуси. І саме тому ми просимо комісію представити їх, а Раду проаналізувати. А потім у грудні знову Європейська Рада прийматиме остаточне рішення", пояснив він.

Президент Європейської комісії не погодилася з тим, що заява щодо України містить м’які формулювання щодо фінансової підтримки. "Якщо подивитися на висновки, вони містять різкі формулювання щодо нашого зобов'язання задовольнити потреби України, включаючи потреби оборони та безпеки. Отже, Європейська Рада має чітке зобов'язання щодо цього. І є запрошення Комісії запропонувати варіанти. Це тема, яка, безумовно, не є тривіальною. Це дуже складно. І тому ми це обговорили. Але також було дуже зрозуміло, що є моменти, які потребують уточнення, глибокого занурення та подальшої роботи над ними. Іншими словами, ми домовилися про те, що це буде. Це кредит на репарації. І нам потрібно попрацювати над тим, як ми зробимо це можливим", - пояснила вона.

Її позицію підтримав президент Європейської ради Антоніу Кошта. "По-перше, сьогодні ніхто нічого не ветував. Ми обговоримо та приймемо найважливіше політичне рішення щодо забезпечення повної фінансової підтримки України для задоволення її фінансових потреб у 2026 та 2027 роках. Ми, різні лідери, порушували технічні питання, які нам потрібно вирішити. І саме тому ми запросили комісію продовжити роботу та вирішити ці технічні питання, а потім знову зібратися на засіданні Європейської Ради наступного грудня, щоб прийняти остаточне рішення", - зауважив він.

Президент Європейської ради також підтвердив, що під час робочої вечері з президентом ЄЦБ та президентом Єврогрупи це питання також обговорювалося. "І їхні послання дуже чіткі. По-перше, рішення, запропоноване Європейською Комісією, відповідає європейському праву та міжнародному праву. По-перше, це дуже важливо. По-друге, усі технічні питання можливо вирішити. Це означає, що це рішення є здійсненним. І президент Єврогрупи однозначно сказав, що це найкраще рішення для вирішення та реалізації нашого політичного рішення щодо забезпечення повної фінансової підтримки України на 2026 та 2027 роки", - наголосив Кошта.

Крім того, на його переконання, це політичне рішення є "найважливішим посланням для Росії". "Це означає, що Україна матиме засоби, необхідні для продовження боротьби за справедливий і тривалий мир, для самозахисту від агресії Росії. І Україна може продовжувати розраховувати на підтримку України з боку Європейського Союзу", - запевнив президент Європейської ради.