Лідери ЄС вітають ухвалення 19-го пакету санкцій для РФ – заява до висновків саміту ЄС

Лідери Європейського союзу привітали ухвалення 19-го пакету санкцій для Росії через війну, яку вона веде проти України.

"Європейський Союз рішуче налаштований підтримувати та посилювати свій тиск на Росію, щоб вона припинила свою жорстоку війну агресії, зокрема шляхом подальших санкцій. У цьому контексті Європейська Рада вітає прийняття 19-го пакету санкцій. Європейська Рада також підкреслює важливість подальшої координації з партнерами G7 щодо санкцій та посилення заходів проти обходу санкцій", - йдеться у заяві до висновків, ухваленій 26 країнами-членами, окрім Угорщини, за результатами обговорення українського питання в рамках засідання Європейської ради у четвер в Брюсселі.

Крім того, Європейська Рада закликала до подальших заходів для зриву діяльності тіньового флоту Росії. "Рада закликає, зокрема, до ефективного вирішення значних екологічних та безпекових ризиків, які створює тіньовий флот, зокрема шляхом посилення дотримання екологічних та морських стандартів безпеки та зміцнення співпраці з державами прапора. З цією метою Європейська Рада запрошує держави-члени координувати свої дії", - йдеться в заяві.