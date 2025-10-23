Українська делегація провела низку двосторонніх зустрічей у Брюсселі в рамках Європейської ради

У межах участі Президента України у засіданні Європейської ради українська делегація провела низку двосторонніх зустрічей із лідерами держав ЄС, повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров у Телеграм.

У фокусі переговорів були посилення тиску на росію, оборонна підтримка України, енергетична стійкість та подальша євроінтеграція: "Президент України зустрівся з Головою Європейської Ради Антоніу Коштою, Президентом Франції Емманюелем Макроном, Канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, премʼєр-міністрами Чехії, Польщі, Фінляндії та Італії - Петром Фіалою, Дональдом Туском, Петтері Орпо та Джорджею Мелоні", - зазначено в дописі.

Під час зустрічей обговорювалися 19-й пакет санкцій ЄС проти росії, що включає обмеження проти тіньового нафтового флоту, банківської та фінансової систем, заборону на імпорт російського СПГ та санкції проти криптоплатформ. Також сторони домовилися про 30-й пакет оборонної допомоги Фінляндії на суму 52 млн євро та приєднання Гельсінкі до ініціативи PURL із внеском 100 млн євро.

Обговорювалися подальше розширення оборонної підтримки України в межах програм SAFE і PURL, зміцнення протиповітряної оборони, відновлення енергетичної інфраструктури після російських атак, використання заморожених російських активів для підтримки оборони, а також спільні оборонні та промислові проєкти.

"Україна вдячна європейським партнерам за послідовну підтримку, лідерство та практичні рішення, які щодня зміцнюють нашу спроможність боронити життя і свободу людей", — йдеться у повідомленні Умєрова.

Джерело: https://t.me/umerov_rustem/170