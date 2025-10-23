Інтерфакс-Україна
Події
22:55 23.10.2025

Українська делегація провела низку двосторонніх зустрічей у Брюсселі в рамках Європейської ради

2 хв читати

У межах участі Президента України у засіданні Європейської ради українська делегація провела низку двосторонніх зустрічей із лідерами держав ЄС, повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров у Телеграм.

У фокусі переговорів були посилення тиску на росію, оборонна підтримка України, енергетична стійкість та подальша євроінтеграція: "Президент України зустрівся з Головою Європейської Ради Антоніу Коштою, Президентом Франції Емманюелем Макроном, Канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, премʼєр-міністрами Чехії, Польщі, Фінляндії та Італії - Петром Фіалою, Дональдом Туском, Петтері Орпо та Джорджею Мелоні", - зазначено в дописі.

Під час зустрічей обговорювалися 19-й пакет санкцій ЄС проти росії, що включає обмеження проти тіньового нафтового флоту, банківської та фінансової систем, заборону на імпорт російського СПГ та санкції проти криптоплатформ. Також сторони домовилися про 30-й пакет оборонної допомоги Фінляндії на суму 52 млн євро та приєднання Гельсінкі до ініціативи PURL із внеском 100 млн євро.

Обговорювалися подальше розширення оборонної підтримки України в межах програм SAFE і PURL, зміцнення протиповітряної оборони, відновлення енергетичної інфраструктури після російських атак, використання заморожених російських активів для підтримки оборони, а також спільні оборонні та промислові проєкти.

"Україна вдячна європейським партнерам за послідовну підтримку, лідерство та практичні рішення, які щодня зміцнюють нашу спроможність боронити життя і свободу людей", — йдеться у повідомленні Умєрова.

Джерело: https://t.me/umerov_rustem/170

Теги: #переговори #зустрічі #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:10 23.10.2025
Кошта: ЄС оголошує – ми прагнемо задовольнити фінпотреби України на наступні 2 роки

Кошта: ЄС оголошує – ми прагнемо задовольнити фінпотреби України на наступні 2 роки

20:58 23.10.2025
Білий дім підтвердив переговори Трампа з Сі Цзіньпіном 30 жовтня

Білий дім підтвердив переговори Трампа з Сі Цзіньпіном 30 жовтня

20:15 23.10.2025
Росія боїться правди, тому вона націлюється на тих, хто її розповідає, – Матернова

Росія боїться правди, тому вона націлюється на тих, хто її розповідає, – Матернова

14:48 23.10.2025
Зеленський закликав ЄС якнайшвидше ухвалити рішення щодо заморожених російських активів

Зеленський закликав ЄС якнайшвидше ухвалити рішення щодо заморожених російських активів

14:12 23.10.2025
Позиція ЄС щодо України через Угорщину знову прописана у додатку до висновків

Позиція ЄС щодо України через Угорщину знову прописана у додатку до висновків

12:53 23.10.2025
ЄС до 1 січня 2027 року відмовиться від російського СПГ

ЄС до 1 січня 2027 року відмовиться від російського СПГ

12:24 23.10.2025
ЄС у рамках нових санкцій проти РФ розширив заборону на використання платіжних сервісів, зокрема СШП і карток "Мир"

ЄС у рамках нових санкцій проти РФ розширив заборону на використання платіжних сервісів, зокрема СШП і карток "Мир"

12:19 23.10.2025
ЄС заборонив нові СП і угоди з компаніями в російських ОЕЗ, включно зі "Сколково" та "Іннополісом"

ЄС заборонив нові СП і угоди з компаніями в російських ОЕЗ, включно зі "Сколково" та "Іннополісом"

12:17 23.10.2025
ЄС з 12 листопада запроваджує заборону на транзакції з низкою банків РФ і Білорусі

ЄС з 12 листопада запроваджує заборону на транзакції з низкою банків РФ і Білорусі

09:18 23.10.2025
ЄС ухвалив 19-й пакет санкцій для РФ

ЄС ухвалив 19-й пакет санкцій для РФ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Ми не хочемо, щоб хтось поклав план від РФ через третю країну, тому підготуємо певні пункти з Європою

Зеленський про результати зустрічі з Трампом: У нас є санкції по енергетиці РФ і немає зустрічі в Угорщині без України

Китай допомагає Росії і не зацікавлений у перемозі України - Зеленський

Зеленський: Україна ніколи не використовувала далекобійну американську зброю для ударів по території РФ

ПриватБанк за 9 міс.-2025 збільшив чистий прибуток на 5%

ОСТАННЄ

Європейська рада доручила Єврокомісії розробити пропозиції щодо фінансування України на 2026-2027 роки, пов’язане з росактивами – заява до висновків саміту

Білий дім: Трамп хоче бачити дії, а не лише розмови

Російські військові літаки порушили повітряний простір Литви

Чоловік загинув через російський обстріл Херсону

РФ ударила по Запоріжжю: поранений рятувальник – ДСНС

Мудра: Слід проаналізувати механізм залучення міжнародних експертів до конкурсних комісій

Обмеження е/е застосовуватиметься в пʼятницю в окремих регіонах з 7:00 до 23:00

Генсек Ради Європи шокований загибеллю журналістки та оператора телеканалу Freedom через удар російського дрона

Зеленський та Мелоні обговорили захист української енергетики від ударів РФ та ініціативи в програмі SAFE

Папа Римський і Карл III спільно провели богослужіння у Ватикані

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА