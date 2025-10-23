Білий дім: Трамп хоче бачити дії, а не лише розмови

Президент США Дональд Трамп хоче бачити конкретні дії, а не лише заяви, і розчарований відсутністю прогресу у завершенні війни, заявила прессекретар Білого дому Керолайн Левітт.

"Президент хоче бачити дії, а не лише розмови. І я думаю, що президент надзвичайно мотивований успіхом його мирної угоди на Близькому Сході, щоб довести справу до кінця. І він хоче, щоб ця війна закінчилася. Він говорить про це вже дев’ять місяців, перебуваючи на посаді. І він дедалі більше розчаровується відсутністю прогресу з обох боків цієї війни", — сказала Левітт на брифінгу, відповідаючи на запитання журналіста.

Джерело: https://www.youtube.com/live/lLRc5r9msso?si=0XIi1ZHqP9NYKxMG