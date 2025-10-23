Інтерфакс-Україна
Події
16:42 23.10.2025

Зеленський і Туск обговорили спільні оборонні проєкти

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський на полях засідання Європейської ради у Брюсселі зустрівся з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, з яким обговорив спільні проєкти з оборони.

"З прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском обговорили спільні оборонні проєкти та використання інструменту SAFE. Розповів про російські повітряні атаки на енергетику України. Українське небо потребує додаткового захисту", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Він наголосив, що від цього залежить безпека повітряного простору всієї Європи.

Також сторони обговорили питання військової підтримки України.

"Наша країна зацікавлена в інвестиціях польських компаній в український ОПК", - зазначив Зеленський.

Він подякував Туску за хорошу розмову.

Теги: #зеленський #туск

