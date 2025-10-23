Ворог атакував Херсонщину, 13 осіб постраждали

Російські війська в ніч на четвер атакували Херсонську область, постраждали 13 людей, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 13 людей дістали поранення", - написав він у телеграм-каналі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Комишани, Інженерне, Наддніпрянське, Придніпровське, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Кізомис, Дніпровське, Томина Балка, Олександрівка, Широка Балка, Зорівка, Новодмитрівка, Миролюбівка, Микільське, Понятівка, Токарівка, Берислав, Урожайне, Борозенське, Золота Балка, Нововоронцовка, Новоолександрівка, Кучерське, Нова Кубань, Високе, Новорайськ, Високопілля, Бургунка, Дудчани, Львове, Милове, Михайлівка, Новокаїри, Одрадокам’янка, Осокорівка, Тягинка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 16 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, стільникову вежу,магазин, приватні автомобілі та сільгосптехніку.

"Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951", - додав глава ОВА.