Інтерфакс-Україна
Події
09:05 23.10.2025

Ворог атакував Херсонщину, 13 осіб постраждали

1 хв читати
Ворог атакував Херсонщину, 13 осіб постраждали

Російські війська в ніч на четвер атакували Херсонську область, постраждали 13 людей, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 13 людей дістали поранення", - написав він у телеграм-каналі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Комишани, Інженерне, Наддніпрянське, Придніпровське, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Кізомис, Дніпровське, Томина Балка, Олександрівка, Широка Балка, Зорівка, Новодмитрівка, Миролюбівка, Микільське, Понятівка, Токарівка, Берислав, Урожайне, Борозенське, Золота Балка, Нововоронцовка, Новоолександрівка, Кучерське, Нова Кубань, Високе, Новорайськ, Високопілля, Бургунка, Дудчани, Львове, Милове, Михайлівка, Новокаїри, Одрадокам’янка, Осокорівка, Тягинка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 16 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, стільникову вежу,магазин, приватні автомобілі та сільгосптехніку.

"Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951", - додав глава ОВА.

Теги: #херсонська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:22 23.10.2025
Під ворожим обстрілом 19 населених пунктів Запорізької області, 17 постраждалих

Під ворожим обстрілом 19 населених пунктів Запорізької області, 17 постраждалих

07:08 22.10.2025
Тринадцять цивільних постраждали внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя

Тринадцять цивільних постраждали внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя

20:55 21.10.2025
На Запоріжжі в результаті російської атаки поранені двоє людей

На Запоріжжі в результаті російської атаки поранені двоє людей

10:52 21.10.2025
"Укренерго" анонсувало обмеження потужності для промспоживачів з 16:00 до 20:00 по всій країні, знеструмлено Чернігів

"Укренерго" анонсувало обмеження потужності для промспоживачів з 16:00 до 20:00 по всій країні, знеструмлено Чернігів

08:57 21.10.2025
Ворог атакував Херсонщину, три людини постраждали

Ворог атакував Херсонщину, три людини постраждали

07:28 21.10.2025
Під ворожим обстрілом 19 населених пунктів Запорізької області, двоє постраждалих та одна жертва

Під ворожим обстрілом 19 населених пунктів Запорізької області, двоє постраждалих та одна жертва

19:18 20.10.2025
Через ворожу атаку Павлоградського району постраждали 16 людей, четверо у важкому стані

Через ворожу атаку Павлоградського району постраждали 16 людей, четверо у важкому стані

09:06 20.10.2025
Один мирний житель загинув, 5 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Один мирний житель загинув, 5 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

10:37 19.10.2025
РФ протягом доби 46 разів атакувала Чернігівщину: цілили по енергооб’єкту, пошкоджено інфраструктуру

РФ протягом доби 46 разів атакувала Чернігівщину: цілили по енергооб’єкту, пошкоджено інфраструктуру

09:38 19.10.2025
Внаслідок обстрілів у Сумській області постраждали четверо людей

Внаслідок обстрілів у Сумській області постраждали четверо людей

ВАЖЛИВЕ

ЄС ухвалив 19-й пакет санкцій для РФ

Сили оборони знищили 92 зі 130 ворожих цілей під час нічної атаки, зафіксовано влучання 25 БпЛА на 11 локаціях

РФ повторно вдарила по Харківщині: загинув рятувальник, п'ятеро поранені – ДСНС

Трамп скасував зустріч з Путіним

"Укренерго" в четвер обмежуватиме е/е для населення і промисловості з 7:00 до 23:00 у більшості регіонів

ОСТАННЄ

ЄС ухвалив 19-й пакет санкцій для РФ

Сили оборони знищили 92 зі 130 ворожих цілей під час нічної атаки, зафіксовано влучання 25 БпЛА на 11 локаціях

Рубіо: США все ще хочуть зустрітися з Росією після запровадження санкцій

Рютте: Війна має зупинитися на поточних позиціях, необхідно тиснути на Росію для переговорів

Окупанти за добу втратили 920 осіб та 106 од. спецтехніки

Семеро постраждалих через ворожу атаку Києва

РФ повторно вдарила по Харківщині: загинув рятувальник, п'ятеро поранені – ДСНС

23 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

Ворог атакував вночі залізничну станцію в Сумах, двоє постраждалих працівників

Понад 100 бойових зіткнень за добу на фронті – Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА