02:05 23.10.2025

Рютте підтримав дії США щодо нових санкцій проти РФ та відзначив лідерство Трампа в зусиллях щодо припинення війни РФ

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтримав дії США, заявивши, що нові санкції "змінюють розклад сил" і створюють додатковий тиск на Москву, щоб Володимир Путін погодився на припинення вогню та початок переговорів.

"Президент робить усе, щоб покласти край цій війні, починаючи із запровадження припинення вогню", – сказав Рютте.

Він привітав рішення США щодо запровадження нових санкцій проти Росії. "Те, що президент робить сьогодні із цими санкціями, – це посилення тиску... Щоб Путін зрозумів бачення президента – зупинити бойові дії там, де вони є зараз. Це має бути першим кроком, і президент саме до цього підштовхує", – зауважив Рютте.

Генсек підкреслив, що приїхав до Вашингтона не з власним мирним планом, а для координації зусиль із главою Білого дому. "Ніякого мирного плану генерального секретаря немає. Якщо й існує якийсь план миру, то це те, що сказав президент: зупиніться там, де ви перебуваєте зараз, припиніть бойові дії", – пояснив він.

Рютте додав, що США постачають Україні зброю, яку фінансують союзники, і що ця підтримка має ключове значення для захисту українських міст. Рютте нагадав про обстріл дитсадка в Харкові в середу.

"Ми маємо гарантувати, що системи ППО на місці. І саме це зараз робить президент", – додав він.

При цьому він не став коментувати можливість надання Україні ракет "Tomahawk".

"Я не збираюся коментувати "Tomahawk", але коли мова заходить про нашу підтримку України, то вона є, і вона близька серцю президента", – каже він.

Крім того, Рютте відзначив лідерство Трампа у справах НАТО, зокрема щодо домовленостей про збільшення оборонних витрат європейських союзників та активну участь Європи в підтримці України.

"Я дійсно хочу подякувати вам за все, що ви робите, включно з подоланням глухого кута з Путіним і започаткуванням діалогу... Це свідчення вашого лідерства", – сказав він.

Як повідомлялося, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США заявило про запровадження додаткових санкцій через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні, йдеться у повідомленні на сайті міністерства у середу.

Зазначається, що дії спрямовані проти двох найбільших російських нафтових компаній, ВАТ "Нафтова компанія "Роснєфть"" та ВАТ "Лукойл" та їхніх дочірніх компаній.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=0moOxFjwdn4

