Інтерфакс-Україна
Події
21:59 22.10.2025

Рютте підтримав ідею Трампа щодо зупинення війни РФ в Україні по лінії фронту

1 хв читати
Рютте підтримав ідею Трампа щодо зупинення війни РФ в Україні по лінії фронту
Фото: НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте погоджується з пропозицією президента США Дональда Трампа що припинення війни РФ проти України має відбутися по лінії фронту.

На запитання журналістів щодо того, чи потрібно припиняти вогонь до мирних переговорів, Рютте відповів, що це "звучить просто, але це саме те, що потрібно".

"Сам президент дуже чітко заявив цими вихідними: зупиніться там, де ви є, що звучить просто, але, звичайно, також абсолютно правильно. Тож я був дуже, я повністю з ним згоден", - сказав він.

Він додав, що сьогодні продовжить обговорення ініціативи та готовий робити все, що в силах НАТО, щоб допомогти реалізувати цю ідею. Генсек НАТО також нагадав, що нещодавно цю ідею запропонував президент США Дональд Трамп.

Як повідомлялося, Трамп закликав президентів України Володимира Зеленського та РФ Володимира Путіна укласти угоду: зупинитися там, де вони є, та обом оголосити перемогу, а історія розсудить.

Зеленський після зустрічі з Трампом погодився з його пропозицію. "Ми маємо зупинитися на тому, де перебуваємо зараз. Трамп має рацію. А потім почати говорити про те, як зробити кроки до довгострокового миру", - сказав президент України на брифінгу.

 

Теги: #рютте #підтримка #трамп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:57 22.10.2025
Орбан все ще готується до проведення зустрічі Путіна та Трампа у Будапешті

Орбан все ще готується до проведення зустрічі Путіна та Трампа у Будапешті

01:09 22.10.2025
Угорщина розраховує на проведення зустрічі Трампа й Путіна в Будапешті попри відсутність порозуміння між США й РФ

Угорщина розраховує на проведення зустрічі Трампа й Путіна в Будапешті попри відсутність порозуміння між США й РФ

00:40 22.10.2025
Трамп заявив, що остаточне рішення щодо його зустрічі з Путіним ще не ухвалено

Трамп заявив, що остаточне рішення щодо його зустрічі з Путіним ще не ухвалено

22:05 21.10.2025
Генсек НАТО відвідає Вашингтон, де зустрінеться із Трампом

Генсек НАТО відвідає Вашингтон, де зустрінеться із Трампом

10:26 21.10.2025
Деякі лідери ЄС хочуть бути присутніми на запланованій зустрічі Путіна і Трампа в Будапешті – ЗМІ

Деякі лідери ЄС хочуть бути присутніми на запланованій зустрічі Путіна і Трампа в Будапешті – ЗМІ

20:00 20.10.2025
Будуть додаткові пакети підтримки від партнерів - Зеленський

Будуть додаткові пакети підтримки від партнерів - Зеленський

02:00 18.10.2025
Європейські лідери після розмови з Зеленським висловили йому повну підтримку

Європейські лідери після розмови з Зеленським висловили йому повну підтримку

21:18 15.10.2025
Україна та країни Півночі створюють Скандинавсько-Балтійську ініціативу для підтримки ЗСУ - Шмигаль

Україна та країни Півночі створюють Скандинавсько-Балтійську ініціативу для підтримки ЗСУ - Шмигаль

18:52 15.10.2025
Рютте – Шмигалю: Ми продовжимо вас підтримувати

Рютте – Шмигалю: Ми продовжимо вас підтримувати

17:24 15.10.2025
Рютте: НАТО надасть "Рамштайну" всю необхідну підтримку

Рютте: НАТО надасть "Рамштайну" всю необхідну підтримку

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" в четвер обмежуватиме е/е для населення і промисловості з 7:00 до 23:00 у більшості регіонів

Україна готова до дипломатії, але не за умов, що ми повинні кудись відходити – Зеленський

Сьогодні є перший крок, який відкриває для України шлях для отримання шведських літаків Gripen – Зеленський

Україна та Швеція будуть обговорювати можливість використання інших літаків, які є неновітніми - Зеленський

Зеленський: графіку щодо постачання Gripen немає, але ми знаємо, на що можемо розраховувати

ОСТАННЄ

Посли ЄС погодили 19-й пакет санкцій проти Росії - ЗМІ

У Києві вночі очікується туман із видимістю 200-500 м

Наразі складно давати точні прогнози щодо термінів повного відновлення пошкодженої ворогом інфраструктури

Кабмін виділив 93,6 млн грн на встановлення 8 когенераційних установок на об’єктах теплопостачання та лікарні Запоріжжя - Свириденко

Україна почала закупівлю ударних вертольотів Viper та транспортних Venom

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 10, серед них пʼятирічна дівчинка

МКЧХ вперше за майже 70 років додав новий коментар щодо захисту дітей в умовах війни до Женевської конвенції IV

Комітет Сенату США схвалив законопроєкти про визнання РФ спонсором тероризму та конфіскацію її активів

McDonald's відкрив 50-й заклад у Києві

Суд в Одесі оголосив вирок у справі про замах на громадського активіста – 14 років ув'язнення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА