Рютте підтримав ідею Трампа щодо зупинення війни РФ в Україні по лінії фронту

Фото: НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте погоджується з пропозицією президента США Дональда Трампа що припинення війни РФ проти України має відбутися по лінії фронту.

На запитання журналістів щодо того, чи потрібно припиняти вогонь до мирних переговорів, Рютте відповів, що це "звучить просто, але це саме те, що потрібно".

"Сам президент дуже чітко заявив цими вихідними: зупиніться там, де ви є, що звучить просто, але, звичайно, також абсолютно правильно. Тож я був дуже, я повністю з ним згоден", - сказав він.

Він додав, що сьогодні продовжить обговорення ініціативи та готовий робити все, що в силах НАТО, щоб допомогти реалізувати цю ідею. Генсек НАТО також нагадав, що нещодавно цю ідею запропонував президент США Дональд Трамп.

Як повідомлялося, Трамп закликав президентів України Володимира Зеленського та РФ Володимира Путіна укласти угоду: зупинитися там, де вони є, та обом оголосити перемогу, а історія розсудить.

Зеленський після зустрічі з Трампом погодився з його пропозицію. "Ми маємо зупинитися на тому, де перебуваємо зараз. Трамп має рацію. А потім почати говорити про те, як зробити кроки до довгострокового миру", - сказав президент України на брифінгу.