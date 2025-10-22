У Києві вночі очікується туман із видимістю 200-500 м

У Києві очікується вночі туман з видимістю 200-500 м, рівень небезпечності жовтий, повідомляє Укргідрометцентр.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища по території міста Київ. У найближчу годину з утриманням до кінця доби 22 жовтня, вночі та вранці 23 жовтня туман, видимість 200-500 м", - сказано в повідомленні в телеграм-каналі.

Як зазначається, очікується І рівень небезпечності, жовтий.

Укргідрометцентр застерігає, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг, вулиць.