Наразі складно давати точні прогнози щодо термінів повного відновлення пошкодженої ворогом інфраструктури, заявила міністр енергетики України Світлана Гринчук.

"Роботи тривають цілодобово. Порівняно з іншими країнами українські енергетики сьогодні працюють найшвидше. Намагаємося шукати нетипові рішення для того, щоб полегшити ситуацію, але ситуація насправді складна", - каже вона.

Гринчук зазначила, що енергетики продовжують цілодобову роботу з ліквідації наслідків масованих атак ворога на об'єкти енергетичної інфраструктури.

За її словами, складна ситуація на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Одещині.

Міністр повідомила, що внаслідок обстрілу були пошкоджені об'єкти генерації та передачі електроенергії.

Також, за її словами, наразі в Україні діють графіки погодинних обмежень електроенергії. Їх скасовуватимуть поступово, відповідно до темпів відновлення обладнання та мереж. "Як далі буде розвиватися ситуація з обмеженнями, залежатиме від того, наскільки швидко ми зможемо відновитися", - уточнила вона.

Як повідомлялося, "Укренерго" через масштабну ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру застосувала зранку 22 жовтня аварійні відключення у більшості регіонів України, через наслідки попередніх російських обстрілів вчергове в усіх регіонах України з 16:00 до 22:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Обмеження електроенергії почалися після масованої атаки РФ на енергосистему 10 жовтня, але досі застосовувалися для промисловості, для якої вводили графіки обмеження потужності. ГПВ, які застосовуються для населення, діяли відтоді тільки в Чернігівській області. Також електрику в низці районів після атак виключали в аварійному режимі.