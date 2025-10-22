Інтерфакс-Україна
Події
17:52 22.10.2025

Окупанти обстріляли Херсон, семеро цивільних поранені - облаадміністрація

1 хв читати
Окупанти обстріляли Херсон, семеро цивільних поранені - облаадміністрація

Російські окупаційні війська обстріляли Корабельний район Херсона, семеро осіб дістали поранення, повідомив очільник обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

"Росіяни продовжують цілеспрямовано тероризувати мирне населення. Кілька годин тому військові рф вкрили вогнем Корабельний район Херсона. Пошкоджені багатоквартирні будинки, магазин, комунікації", - написав він у телеграм-каналі у середу.

За його даними, поранення дістали семеро людей, усім надано необхідну медичну допомогу.

Допис супроводжується відповідним відео руйнувань.

Теги: #прокудін #херсон #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:59 22.10.2025
На Сумщині поранено 12 осіб через ворожу атаку дроном по автівках на жвавій ділянці дороги

На Сумщині поранено 12 осіб через ворожу атаку дроном по автівках на жвавій ділянці дороги

13:27 21.10.2025
Зеленський про нічний обстріл: Російська тактика – це вбивства людей і терор холодом

Зеленський про нічний обстріл: Російська тактика – це вбивства людей і терор холодом

11:42 21.10.2025
У Костянтинівці загинула цивільна людина через ворожі обстріли минулої доби

У Костянтинівці загинула цивільна людина через ворожі обстріли минулої доби

09:36 21.10.2025
Кількість постраждалих у Харкові внаслідок нічної авіаатаки зросла до 11

Кількість постраждалих у Харкові внаслідок нічної авіаатаки зросла до 11

08:12 20.10.2025
Укрзалізниця повідомила про затримки потягів через пошкодження ворогом інфраструктури на Сумському напрямку

Укрзалізниця повідомила про затримки потягів через пошкодження ворогом інфраструктури на Сумському напрямку

18:13 18.10.2025
В Сумах в результаті удару постраждали двоє людей – ДСНС

В Сумах в результаті удару постраждали двоє людей – ДСНС

13:42 18.10.2025
Ще одного підлітка евакуювали з тимчасово окупованої території Херсонщини - ОВА

Ще одного підлітка евакуювали з тимчасово окупованої території Херсонщини - ОВА

09:02 18.10.2025
Чоловік загинув, жінка постраждала через ворожий обстріл села в Харківській області

Чоловік загинув, жінка постраждала через ворожий обстріл села в Харківській області

18:10 16.10.2025
Окупанти обстріляли Херсон, загинув чоловік

Окупанти обстріляли Херсон, загинув чоловік

18:48 14.10.2025
На Дніпропетровщині в результаті обстрілу загинула жінка – ОВА

На Дніпропетровщині в результаті обстрілу загинула жінка – ОВА

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" в четвер обмежуватиме е/е для населення і промисловості з 7:00 до 23:00 у більшості регіонів

Україна готова до дипломатії, але не за умов, що ми повинні кудись відходити – Зеленський

Сьогодні є перший крок, який відкриває для України шлях для отримання шведських літаків Gripen – Зеленський

Україна та Швеція будуть обговорювати можливість використання інших літаків, які є неновітніми - Зеленський

Зеленський: графіку щодо постачання Gripen немає, але ми знаємо, на що можемо розраховувати

ОСТАННЄ

Сікорський побажав "Мадяру" добити "Дружбу"

На Сумщині поранено 12 осіб через ворожу атаку дроном по автівках на жвавій ділянці дороги

Національна асоціація лобістів України та видання "Юридична практика" запускають Вищу школу лобізму

Помер колишній головний архітектор Києва Василь Присяжнюк

Сербія як країна-кандидат має слідувати зовнішній політиці ЄС, включно із санкціями проти РФ - Європарламент

Україні потрібна підтримка для зміцнення оборони та безпеки всієї Європи – Сибіга головам МЗС країн-партнерів

Україна офіційно приєдналася до міжнародної Угоди про взаємне визнання сертифікатів на ІТ-продукцію

Українські десантники звільнили Кучерів Яр на Донеччині

"Укренерго" в четвер обмежуватиме е/е для населення і промисловості з 7:00 до 23:00 у більшості регіонів

Нові підозри оголошені у справі про заволодіння 129 млн грн на ремонті водогону в Дніпропетровській області у 2022-23рр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА