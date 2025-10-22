Окупанти обстріляли Херсон, семеро цивільних поранені - облаадміністрація

Російські окупаційні війська обстріляли Корабельний район Херсона, семеро осіб дістали поранення, повідомив очільник обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

"Росіяни продовжують цілеспрямовано тероризувати мирне населення. Кілька годин тому військові рф вкрили вогнем Корабельний район Херсона. Пошкоджені багатоквартирні будинки, магазин, комунікації", - написав він у телеграм-каналі у середу.

За його даними, поранення дістали семеро людей, усім надано необхідну медичну допомогу.

Допис супроводжується відповідним відео руйнувань.