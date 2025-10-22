Дрони ГУР атакували НПЗ у Дагестані – джерела

Підрозділ "Саргас" департаменту активних дій Головного управління розвідки Міноборони України у середу здійснив атаку на нафтопереробний завод в Махачкалі, республіка Дагестан, РФ.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела у воєнній розвідці, обʼєкт, який бере участь у забезпеченні російських окупаційних військ, був уражений БПЛА українського виробництва.

Як видно на відео, оприлюднених в місцевих пабліках, щонайменше один з дронів успішно атакував і вивів з ладу установку первинної переробки нафти АВТ. Після вибуху на заводі розпочалася масштабна пожежа.

"Вплив на нафтову промисловість РФ продовжиться і постійно зростатиме. Воєнна розвідка системно зливатиме з агресора "кров війни", - зазначило джерело в ГУР.